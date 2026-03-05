Кому после мартовской индексации пенсий в Украине будут доплачивать от 100 до 2 595 гривен — читайте в материале.

Индексация пенсий в Украине состоялась 1 марта 2026 года. Для большинства пожилых людей ежемесячные выплаты выросли на 12,1%. Пенсионный фонд провел перерасчет автоматически. Впрочем, индексация пенсий в 2026 году охватила не всех. У кого вырастут пенсии? Рассказывает Фокус.

Индексация пенсий 2026: что изменилось с 1 марта

Индексация пенсий в марте 2026 года стала продолжением ежегодного перерасчета выплат и состоялась автоматически, без дополнительных обращений со стороны граждан в Пенсионный фонд. Коэффициент повышения в этом году составляет 1,121, то есть в среднем пенсии в Украине выросли на 12,1%. Этот показатель превышает уровень инфляции за прошлый год примерно на 4%.

В Министерстве соцполитики отметили, что провести индексацию пенсий в 2026 году удалось благодаря тому, что ПФУ начал год с утвержденным бюджетом более 1,2 трлн грн. Это позволило профинансировать перерасчет вовремя.

В Украине сумма повышения пенсии определяется для каждого отдельно Фото: pexels.com

После 1 марта пенсии выросли от 100 до 2 595 гривен. В то же время в Пенсионном фонде отметили, что размер доплат рассчитывается индивидуально. Для примера: если базовая пенсия составляла 5 000 гривен, надбавка будет около 605 гривен.

Отдельно установлены гарантированные минимальные размеры выплат для наиболее уязвимых категорий, а именно:

пенсионеры от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), будут получать не менее 4 213 гривен;

люди в возрасте 80 лет и старше со стажем от 25 лет у мужчин и от 20 лет у женщин — также не менее 4 213 гривен;

лица от 70 до 80 лет с полным стажем (35 лет мужчины, 30 лет женщины) — 4 050 гривен;

те, кому еще нет 70 лет, но имеют полный стаж (35/30 лет), а также люди с инвалидностью I группы независимо от возраста — 3 725 гривен;

все остальные неработающие пенсионеры — не менее 3 406 грн в месяц.

В Украине после мартовской индексации пенсий граждане смогли получить надбавки размером от 100 до 2 595 гривен

Кому повысили пенсию после мартовской индексации

Хотя индексация пенсий в 2026 году не коснулась всех, для большинства украинцев мартовский пересмотр выплат привел к увеличению выплат. Пенсионные выплаты на 12,1% вырастут в:

военных, получающих пенсию за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца;

получателей минимальных военных и чернобыльских пенсий по инвалидности;

борцов за независимость, которым назначена пенсия за особые заслуги перед Украиной;

государственных служащих, работников органов местного самоуправления, народных депутатов и ученых.

Большинство украинских пенсионеров получили прибавку, рассчитанную по коэффициенту 1,121

Вместе с тем, повышение не коснется тех, кто получает 25 950 грн, лиц со специальными пенсиями, а также тех граждан, которые вышли на пенсию в начале этого года.

Напомним, что с 1 марта 2026 года пересмотрели минимальные пенсии для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих во время защиты Украины.

Ранее минимальная выплата для одного нетрудоспособного члена семьи, например, родителей, мужа или жены погибшего военного, а также одного ребенка, составляла 7 800 грн. После повышения эта сумма выросла до не менее 12 810 грн на человека.

Также увеличены выплаты для семей, где помощь получают сразу двое и более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей и супругов), а также для двух и более детей погибшего защитника или защитницы. Теперь минимальная поддержка в таких случаях составит не менее 10 020 грн на каждого, вместо предыдущих 6 100 грн.

Кроме того, размер минимальной пенсии для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц будут ежегодно пересматриваться. Следующая индексация запланирована на 1 марта 2027 года.