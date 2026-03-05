Кому після березневої індексації пенсій в Україні будуть доплачувати від 100 до 2 595 гривень — читайте у матеріалі.

Індексація пенсій в Україні відбулась 1 березня 2026 року. Для більшості літніх людей щомісячні виплати зросли на 12,1%. Пенсійний фонд провів перерахунок автоматично. Втім, індексація пенсій у 2026 році охопила не всіх. У кого зростуть пенсії? Розповідає Фокус.

Індексація пенсій 2026: що змінилося з 1 березня

Індексація пенсій в березні 2026 року стала продовженням щорічного перерахунку виплат і відбулася автоматично, без додаткових звернень з боку громадян до Пенсійного фонду. Коефіцієнт підвищення цього року становить 1,121, тобто в середньому пенсії в Україні зросли на 12,1%. Цей показник перевищує рівень інфляції за минулий рік приблизно на 4%.

Відео дня

У Міністерстві соцполітики зауважили, що провести індексацію пенсій у 2026 році вдалося завдяки тому, що ПФУ розпочав рік із затвердженим бюджетом понад 1,2 трлн грн. Це дозволило профінансувати перерахунок вчасно.

В Україні сума підвищення пенсії визначається для кожного окремо Фото: pexels.com

Після 1 березня пенсії зросли від 100 до 2 595 гривень. Водночас у Пенсійному фонді наголосили, що розмір доплат розраховується індивідуально. Для прикладу: якщо базова пенсія становила 5 000 гривень, надбавка буде близько 605 гривень.

Важливо

Українцям скоротять субсидії: що змінилося з 1 березня та хто може отримати допомогу

Окремо встановлені гарантовані мінімальні розміри виплат для найбільш вразливих категорій, а саме:

пенсіонери від 65 років, які не працюють і мають повний стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), отримуватимуть щонайменше 4 213 гривні;

люди віком 80 років і старші зі стажем від 25 років у чоловіків і від 20 років у жінок — також не менше 4 213 гривні;

особи від 70 до 80 років із повним стажем (35 років чоловіки, 30 років жінки) — 4 050 гривень;

ті, кому ще немає 70 років, але мають повний стаж (35/30 років), а також люди з інвалідністю I групи незалежно від віку — 3 725 гривень;

усі інші непрацюючі пенсіонери — щонайменше 3 406 грн на місяць.

В Україні після березневої індексації пенсій громадяни змогли отримати надбавки розміром від 100 до 2 595 гривень

Кому підвищили пенсію після березневої індексації

Хоча індексація пенсій у 2026 році не торкнулася всіх, для більшості українців березневий перегляд виплат призвів до збільшення виплат. Пенсійні виплати на 12,1% зростуть у:

військових, які отримують пенсію за вислугу років, через інвалідність або у зв’язку з втратою годувальника;

отримувачів мінімальних військових та чорнобильських пенсій по інвалідності;

борців за незалежність, яким призначена пенсія за особливі заслуги перед Україною;

державних службовці, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців.

Більшість українських пенсіонерів отримали надбавку, розраховану за коефіцієнтом 1,121

Разом із тим, підвищення не торкнеться тих, хто отримує 25 950 грн, осіб зі спеціальними пенсіями, а також тих громадян, які вийшли на пенсію на початку цього року.

Нагадаємо, що з 1 березня 2026 року переглянули мінімальні пенсії для сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців під час захисту України.

Раніше мінімальна виплата для одного непрацездатного члена родини, наприклад, батьків, чоловіка чи дружини загиблого військового, а також однієї дитини, становила 7 800 грн. Після підвищення ця сума зросла до не менше 12 810 грн на людину.

Також збільшено виплати для сімей, де допомогу отримують одразу двоє і більше членів родини (крім непрацездатних батьків і подружжя), а також для двох і більше дітей загиблого захисника чи захисниці. Тепер мінімальна підтримка в таких випадках становитиме щонайменше 10 020 грн на кожного, замість попередніх 6 100 грн.

Крім того, розмір мінімальної пенсії для родин загиблих і зниклих безвісти захисників і захисниць будуть щороку переглядатися. Наступна індексація запланована на 1 березня 2027 року.