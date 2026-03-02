Украинцам сократят субсидии: что изменилось с 1 марта и кто может получить помощь
В марте ПФУ автоматически пересмотрел размеры субсидий, поскольку произошла индексация пенсий. Из-за этого некоторым гражданам могут уменьшить размер помощи.
В Украине работает государственная программа поддержки для людей, которым сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. После индексации доходов в 2026 году для одних семей субсидия может уменьшиться, а для других — вырасти. Фокус объясняет, что такое субсидия, кто имеет право на помощь, кому уменьшат выплаты и почему могут отказать в ее назначении.
Что такое субсидия
Субсидия — это адресная государственная помощь для семей, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Программа была основана в 1995 году и покрывает расходы на оплату коммунальных услуг:
- управление многоквартирным домом;
- поставки и распределение газа, электроэнергии, тепла и воды;
- водоотвод и вывоз мусора;
- абонентское обслуживание;
- взносы за установку и обслуживание счетчиков;
- приобретение сжиженного газа или твердого топлива.
Отдельно раз в год предоставляется субсидия на твердое топливо. Это касается домохозяйств, не имеет централизованного отопления и не использует газ или электроотопление.
Список услуг, за которые можно получить жилищную субсидию, прописан в статье 5 закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах". Время от времени этот перечень меняют.
Субсидии в Украине — кто может рассчитывать на получение помощи с 1 марта
Получить субсидию в Украине может не каждый. Поскольку государственная помощь предоставляется только гражданам, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги.
Оформить помощь имеют возможность:
- зарегистрированные в жилье лица;
- арендаторы с официальным договором;
- ВПЛ, которые фактически проживают по адресу;
- индивидуальные застройщики;
- опекуны недееспособных лиц или детей без родительской опеки.
Заметим, что право на получение субсидии имеют не только граждане Украины, но и иностранцы или люди без гражданства, которые законно находятся на территории страны и живут в квартире или частном доме.
Субсидия в Украине назначается с месяца обращения и действует до завершения отопительного сезона — до 30 апреля
Оформление субсидии — какие документы нужны
Оформить жилищную субсидию в Украине можно как по месту регистрации, так и по фактическому месту жительства. Для этого, как сообщили в Пенсионном фонде Украины, нужно подготовить такой пакет документов:
- предъявить паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;
- заявление о назначении жилищной субсидии;
- декларация о доходах и расходах лиц домохозяйства;
- договор аренды жилья (если есть);
- справка о доходах (в случае, если определенные доходы указаны в декларации, но отсутствуют в ПФУ и ГФС);
- копия договора о реструктуризации долга за коммуналку (если есть);
- справка ВПЛ (если субсидия оформляется по фактическому месту жительства).
Также граждане могут предоставить другие документы, которые влияют на назначение субсидии. Например, справку о том, что определенное лицо фактически не проживает по месту регистрации.
Предоставить все документы и заявление на оформление жилищной субсидии можно онлайн (через портал Дія, мобильное приложение или вебпортал ПФУ), по почте или лично в сервисном центре Пенсионного фонда.
Субсидия назначается на человека, на чье имя оформлены платежки за коммунальные услуги. Именно это лицо и должно подать заявление на получение помощи
Субсидии с 1 марта 2026 года: главные изменения
Март 2026 года принес несколько важных нововведений для тех, кто получает субсидии. Как пояснила в комментарии Фокусу адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль, изменения касаются прежде всего перерасчета выплат и подготовки к новому сезону.Важно
Так, ПФУ провел автоматический перерасчет субсидии с учетом индексированных пенсий и зарплат.
"Это означает, что для многих сумма субсидии может измениться: уменьшиться, если доход вырос, или увеличиться, если индексация не покрывает рост тарифов", — пояснила адвокат.
Поскольку март является последним месяцем отопительного сезона, происходит переход к новому периоду. В апреле Пенсионный фонд начнет подготовку к автоматическому расчету субсидии на неотапливаемый период, который стартует с 1 мая.
Кому могут отказать в субсидии в 2026 году — объяснение адвоката
Получить положительное решение о предоставлении субсидии могут не все заявители, даже если подпадают под категории тех, кто имеет на это право. Чаще всего, по словам эксперта, это происходит из-за несоответствия имущественного или финансового состояния гражданина.
Чаще всего субсидии не назначают, если:
- была сделана крупная покупка. Речь идет о расходах на сумму свыше 50 000 грн;
- наличие на банковских счетах более 100 000 грн;
- если в собственности более чем одна квартира или дом (за исключением жилья в сельской местности или полученного по наследству);
- наличие автомобиля возрастом до 5 лет (кроме мопедов и прицепов), или есть более одного автомобиля возрастом до 15 лет;
- если задолженность за коммунальные услуги просрочена более чем на три месяца и превышает установленный лимит (40 необлагаемых минимумов).
Впрочем, как отметила эксперт, если заявителю отказали в предоставлении субсидии в 2026 году, такое решение можно обжаловать. Это происходит двумя путями:
- первый — административный. Нужно подать жалобу в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или к его руководству;
- второй — судебный. Для этого необходимо подать иск в административный суд.
Обратиться в суд можно в течение 6 месяцев со дня получения решения. Если же вы сначала воспользовались досудебным обжалованием, срок обращения в суд сокращается и составляет 3 месяца.
Ранее Фокус сообщал, что некоторые украинцы могут остаться без субсидии и даже будут вынуждены вернуть государству средства. Это касается тех, кто не уведомил Пенсионный фонд Украины об изменениях, влияющих на государственную помощь.