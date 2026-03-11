Чи можна “докупити” страховий стаж для виходу на пенсію та як підготуватися до пенсії заздалегідь – читайте у матеріалі.

Щороку правила виходу на пенсію в Україні стають суворішими. Оскільки відбувається поступове збільшення страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Через це дедалі більше людей стикаються з проблемою: до пенсійного віку залишилося кілька років, а стажу бракує. Фокус з’ясував, що робити в такій ситуації й чи можна "докупити" стаж.

Пенсія в Україні — які існують види

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачає кілька основних варіантів, за якими українці можуть отримувати пенсію. Йдеться про такі види виплат:

пенсія за віком;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника;

пенсія по інвалідності;

пенсія за вислугу років.

Кожен із цих видів пенсії має свої умови призначення. Зокрема, враховуються вік людини, тривалість її трудового або страхового стажу, а також можливий спеціальний статус.

Умови виходу на пенсію за віком у 2026 році

У більшості випадків українці виходяться на пенсію за віком. У 2026 році головним критерієм для призначення виплат залишається страховий стаж. Саме від кількості років офіційної роботи залежить, коли людина зможе оформити пенсію.

Українці можуть вийти на пенсію за віком при наявності необхідного страхового стажу

У Пенсійному фонді пояснили, що відповідно до законодавства вихід на пенсію можливий у різному віці — 60, 63 або 65 років. Конкретний вік визначається тим, скільки страхового стажу накопичила людина.

Згідно зі статтею 26 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2026 році пенсія за віком призначається за такими правилами:

у 60 років — якщо людина має не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — за наявності щонайменше 23 років стажу;

у 65 років — якщо накопичено не менше 15 років стажу.

У ПФУ звернули увагу на важливий нюанс: якщо людина досягла віку 60, 63 або 65 років у 2025 році, але подає документи на пенсію вже у 2026 році, для неї діятимуть вимоги до стажу, які були встановлені на 2025 рік. Тобто для виходу на пенсію потрібно мати 32 роки стажу у 60 років, 22 роки — у 63 роки та 15 років — у 65 років.

Що робити, якщо не вистачає стажу для виходу на пенсію

Українці самостійно накопичувати страховий стаж. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування з Пенсійним фондом.

Договір дозволяє людині самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), навіть якщо вона тимчасово не працює, працює за кордоном або має перерви в трудовій діяльності.

У ПФУ зазначили, що долучитися до добровільної системи пенсійного страхування можуть як застраховані, так і незастраховані громадяни віком від 16 років, якщо їм ще не призначено пенсію. Крім того, є можливість платити внески на користь іншої людини, наприклад, родича.

Громадянин може самостійно визначити, скільки та коли платити. Проте, щоб зарахували повний страховий місяць, треба сплатити не менше мінімального внеску. Оскільки мінімальна зарплата в Україні у 2026 році становить 8 647 грн, то внесок (22%) становить 1 902,34 грн.

Українці мають змогу самостійно накопичувати страховий стаж

"Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування не передбачає сплату страхових внесків за минулі періоди", — додали у ПФУ.

Водночас можна "докупити" страховий стаж за періоди після 2004 року, коли людина не була офіційно працевлаштована або не мала статусу підприємця.

Важливо

Для цього потрібно звернутися до податкової служби та укласти відповідний договір. Оплатити стаж можна двома способами:

одноразово заплатити за весь потрібний період. Сума єдиного внеску за кожен місяць має бути не меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску, який діє на момент укладення договору, помножений на коефіцієнт 2;

укласти договір щонайменше на один рік і сплачувати внески поступово. У такому випадку щомісячний платіж не може бути меншим за мінімальний страховий внесок (у 2026 році він становить 1 902,34 грн).

Тож, українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію за віком, мають можливість його "докупити". Ті, хто ще не планує вихід на пенсію, можуть заздалегідь підготуватися, оформивши добровільну участь у системі пенсійного страхування через Пенсійний фонд, тим самим збільшити розмір виплат у майбутньому.

