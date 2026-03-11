Пенсія по інвалідності зросла після березневої індексації. Хто та які суми може отримати, з’ясував Фокус.

Українці, які частково або повністю втратили працездатність через стан здоров’я, можуть отримувати державні виплати — пенсію по інвалідності. Розмір грошового забезпечення пов’язаний із пенсією за віком, а також може залежати від спеціального статусу особи.

Пенсія по інвалідності — хто має право на отримання виплат

Пенсія по інвалідності призначається громадянам, у яких встановлено стійку втрату працездатності. Причину, групу та строк інвалідності визначають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які працюють у медичних закладах.

Згідно з законом про "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", виплати призначаються:

у разі повної або часткової втрати працездатності;

незалежно від того, коли настала інвалідність (під час роботи, до працевлаштування або після звільнення);

на весь строк встановлення інвалідності.

У Пенсійному фонді України зауважили, що пенсія може бути призначена за умови наявності страхового стажу. Його тривалість залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності.

Для призначення пенсії по інвалідності потрібен стаж від 1 до 15 років

Щоб отримати пенсію по інвалідності I групи, потрібно мати страховий стаж від 1 до 15 років, наприклад:

до 25 років потрібен 1 рік стажу;

у віці 26-28 років — 2 роки;

29-31 рік — 3 роки;

32-34 роки — 4 роки;

35-37 років — 5 років;

38-40 років — 6 років;

41-43 роки — 7 років;

44-48 років — 8 років;

49-53 роки — 9 років;

54-59 років — 10 років;

для осіб 60 років і старше — 15 років.

Водночас для ІІ-ІІІ групи інвалідності діють інші вимоги щодо необхідного страхового стажу:

до 23 років — потрібен хоча б 1 рік стажу;

24-26 — 2 роки;

27-28 — 3 роки;

29-31 — 4 роки;

32-33 — 5 років;

34-35 — 6 років;

36-37 — 7 років;

38-39 — 8 років;

40-42 — 9 років;

43-45 — 10 років;

46-48 — 11 років;

49-51 — 12 років;

52-55 — 13 років;

56-59 — 14 років;

60 + — 15 років.

У ПФУ зазначили, що в окремих випадках пенсія по інвалідності може призначатися незалежно від страхового стажу. Йдеться, зокрема, про інвалідність, отриману під час строкової військової служби, унаслідок поранення або травми під час участі в акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

Як визначається розмір пенсії по інвалідності

В Україні розмір виплат по інвалідності визначається залежно від встановленої групи та розраховується як відсоток від пенсії за віком. Сума виплат становить:

I група інвалідності — 100% пенсії за віком;

II група — 90%;

III група — 50%.

Окремі правила діють для військовослужбовців. Розмір пенсії по інвалідності для них призначається незалежно від наявного страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або пов’язана з нею, згідно зі статтею 18-23 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, пенсія призначається у таких розмірах:

I група — 100% грошового забезпечення;

II група — 80%;

III група — 60%.

Для інших військовослужбовців з інвалідністю розмір виплати становить:

I група — 70% грошового забезпечення;

II група — 60%;

III група — 40%.

Також, як повідомляє ПФУ, передбачені окремі гарантії й для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зокрема, для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим за частку середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески за попередній рік.

У таких випадках виплати становлять:

I група — 100% середньої зарплати;

II група — 80%;

III група — 60%.

Пенсія по інвалідності — на які суми можуть розраховувати українці

З 1 березня 2026 року в Україні відбулася чергова індексація пенсій. У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили, що перерахунок торкнувся і пенсій по інвалідності. Виплати були збільшені на 12,1%.

Індексація застосовується лише до базового розміру пенсії, без урахування різних доплат і надбавок

У березні відбулося підвищення мінімальні пенсії для людей, які отримали інвалідність унаслідок Чорнобильської катастрофи. Після індексації виплати становлять:

I група інвалідності — 11 041,85 грн;

II група — 8 838,60 грн;

III група — 6 808,95 грн.

Зросли також виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Зокрема, після березневої індексації пенсія становить:

I група — 18 885 грн;

II група — 15 494 грн;

III група — 10 625 грн.

Для цивільних осіб розмір виплат по інвалідності, як і раніше, залежить від пенсії за віком. Наприклад, якщо після індексації розрахункова пенсія за віком становить 6 726 грн, то людина з інвалідністю I групи отримає таку ж суму, II групи — 6 053 грн, а пенсія по інвалідності 3 групи становитиме близько 3 363 грн.

У ПФУ наголосили, що фактичний розмір виплат для кожної людини індивідуальний. Він залежить від страхового стажу, офіційної зарплати та даних, які містяться у реєстрах Пенсійного фонду.

Раніше Фокус писав, що в Україні діє кілька видів пенсій. Найпоширенішою є пенсія за віком. Водночас за відсутності необхідного страхового стажу громадяни не можуть оформити такі виплати. У цьому разі їм потрібно або продовжити працювати, щоб накопичити потрібний стаж, або "докупити" його.