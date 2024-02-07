Украинского работника ограничат во всем. Как новый кодекс изменит рынок труда
Правительство опубликовало для обсуждения проект нового Трудового кодекса. Эксперт Игорь Попов обращает внимание на то, что большинство положений этого документа задумано в пользу работодателя, а права наемного работника, наоборот, сильно урезаны
Каким будет регулирование на рынке труда в перспективе нескольких лет?
Правительство опубликовало для обсуждения проект нового Трудового кодекса, и сам подход к обсуждению стратегического документа перед официальной регистрацией в парламенте является правильным. В тексте предлагается целый комплекс новаций, которые значительным образом изменят отношения наемного работника и работодателя, причем в пользу последнего. Все детали трудового распорядка можно будет включить в контракт, без ограничений, созданных законами об оплате труда или отпусках. Продолжительность рабочего времени, сверхурочной работы, пенсионное страхование и облегченная процедура увольнения — это далеко не полный перечень предложений. По мнению работодателей, это облегчит ведение бизнеса и повысит инвестиционную привлекательность.
Профсоюзы уже критикуют предлагаемые нормы. Скоро придет время высказаться политикам. В Украине так и не появились партии, которые бы представляли интересы наемных работников. Если не ошибаюсь, британские лейбористы так и не имеют партнера в Украине. Украинский политический класс, как правило, левопопулистский по лозунгам и олигархический по сути. Сам термин "левые партии" считается ругательным и ассоциируется исключительно с запрещенными коммунистами.
Поэтому в дискуссии между работодателями и наемными работниками букмекеры, видимо, будут делать однозначные ставки. Только угроза проведения каких-то выборов может повлиять на сроки принятия решений по новому Трудовому кодексу, но не на общий тренд.
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