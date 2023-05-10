Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Китай заплатил. Почему лидеры Средней Азии поехали к Путину на парад

"Внезапный приезд нескольких президентов на парад — это больше о деньгах и о Китае, а не о союзничестве. Одним из последствий войны против Украины стала потеря влияния Российской Федерации в постсоветских государствах. Гораздо более перспективным для стран Центральной Азии является сотрудничество с Китаем". Мнение

Игорь Попов
Игорь Попов
Эксперт по вопросам политики Украинского института будущего
eye 540
Кремль, Токаев, 9 мая, парад мавзолей, россия, средняя азия
На кремлевской трибуне среднеазиатские лидеры чувствовали себя не очень комфортно
Related video

Внезапный приезд нескольких президентов на парад — больше о деньгах и о Китае, а не о союзничестве. Одним из последствий войны против Украины стала утрата влияния Российской Федерации в постсоветских государствах. ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) фактически развалена, поскольку ее члены уже не рассматривают Россию как гаранта безопасности или арбитра в спорах. Экономические проекты типа "таможенного союза" и ЕвразЭС — также не актуальны. Санкции против российской экономики стали последним аргументом для сворачивания экономического партнерства с РФ. Конечно, сотрудничество остается, и результатом визита ряда президентов на кремлевский парад могут стать реструктуризация долгов или новые выгодные займы. Такая своеобразная "любовь за деньги".

Гораздо более перспективно для стран Центральной Азии сотрудничество с Китаем. В мае планируется проведение в Пекине саммита в формате "5+1", где Си Цзиньпин проведет переговоры с лидерами пяти государств. Китай продвигает свои интеграционные проекты: в сфере безопасности — Шанхайская организация сотрудничества, в экономике — инициатива "Один пояс, один путь". По некоторым данным, именно Китай мог попросить лидеров центральноазиатских стран посетить парад в Москве, чтобы информационно поддержать кремлевское руководство.

Средняя Азия, Китай, Россия Fullscreen
Средняя Азия – между Китаем и Россией
Фото: Википедия

В своем выступлении 9 мая Путин пытался проводить параллели между Второй мировой войной и нынешним российским нападением на Украину.

Он говорил о том, что в той войне народы СССР вместе сражались против нацизма, намекая, что визит ряда президентов на парад он рассматривает как проявление общей позиции против Украины и Запада. Здесь пропаганда входит в противоречие. Ведь вся идеология праздника Победы базировалась на том, что для СССР война была оборонной и народы сплотились после вероломного нападения нацистов. Сейчас именно Россия выступает на темной стороне, сама напав на соседнюю мирную страну. Потому помогать агрессору никто не желает.

Источник

Важно
Китайский городовой. Сможет ли Си Цзиньпин получить роль глобального арбитра за счет разговоров о мире в Украине
Китайский городовой. Сможет ли Си Цзиньпин получить роль глобального арбитра за счет разговоров о мире в Украине