НАТО даст Украине все, кроме солдат. На что нужно рассчитывать перед саммитом Альянса

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Скоро термин "гарантии безопасности" может стать таким же затертым, как "открытая дверь в НАТО" или "ОРДЛО вернется в Украину в результате выполнения Минских договоренностей и исключительно дипломатическим путем". Какие же гарантии действительно нужны Украине?

Гарантии – это главная составляющая понятия "устойчивый мир". То есть какие должны быть заключены соглашения и разработаны международные механизмы, чтобы после окончания войны новая война не началась на следующий день? Полное восстановление территориальной целостности, к сожалению, не имеет прямой корреляции с гарантиями безопасности. Российские войска могут продолжать обстреливать нашу территорию и через границу, запускать мопеды и целить в гражданские объекты и после того, как отступят за международно признанные границы.

В общественном сознании лучшей гарантией безопасности справедливо считают членство в НАТО. В этом вопросе сформирован консенсус между властью, оппозицией и гражданами. Правда, следует посоветовать всем перечитать оригинал текста Североатлантического договора. Статья пятая – наиболее интересная, которая как раз говорит о коллективной безопасности, не обязывает немедленно посылать войска в случае нападения на одного из членов. Там говорится, что каждая страна предпримет "такие действия, которые можно считать необходимыми, включая применение вооруженной силы". Ни в коем случае не возражаю против обретения членства, однако следует четко понимать, на что мы можем рассчитывать.

Через месяц состоится саммит НАТО в Вильнюсе, и наша тактическая цель – получить приглашение к вступлению. Цель амбициозная, и пока никак не гарантированная. И в любом случае до окончательного вступления (а это после ратификаций в парламентах, включая, например, венгерский) – нам нужны промежуточные гарантии.

И во временных механизмах гарантий, равно как и в членстве в НАТО, принципиальный вопрос – готова ли армия любой иностранной страны прислать свой контингент защищать Украину в случае начала новой войны. Ибо именно это будет наиболее значимым проявлением коллективной безопасности.

Частью гарантий безопасности может стать стабильная защита украинского неба Фото: Flickr

Пока преимущественно рассматриваются варианты гарантий "все кроме солдат". Например, США имеют двусторонний договор с Израилем и оказывают этой стране длительную военно-техническую и финансовую поддержку для обеспечения безопасности. Сейчас Украина получает помощь по запросам или после консультаций в Рамштайне. Но долговременные сделки – это даже более стабильно, чем ленд-лиз. Также соглашения о безопасности должны предусматривать стабильные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, что позволит восстановить наши заводы, построить новые, при необходимости — под землей или в приграничных странах.

Другой интересный элемент соглашений о двусторонних гарантиях – это пример сотрудничества США и Южной Кореи. Наличие многочисленных военных баз США на территории союзника, с боевой авиацией, кораблями, системами Patriot (60 пусковых установок), Aegis, THAAD — стало более весомой гарантией безопасности, чем просто дипломатические соглашения.

Один из серьезных вопросов, которые сейчас обсуждаются, готовы ли западные союзники разработать и подписать систему гарантий безопасности без согласования с Российской Федерацией. Это касается в том числе решений по обретению членства в НАТО. Готовы ли некоторые члены голосовать даже за приглашение к членству для Украины – в условиях жесткого противодействия со стороны России, или ждать, пока РФ смирится с таким решением? И готовы ли союзники подписывать двусторонние соглашения с Украиной, игнорируя угрозы со стороны Кремля? Есть экспертная и политическая позиция, что гарантии будут более действенными, если Россия хотя бы будет поставлена в известность и вовлечена в консультации. Хотя эта позиция сейчас не доминирует.

Интенсивные челночные визиты дипломатических делегаций подтверждают, что комплекс вопросов сложный, и время для публичных комментариев не пришло. Поэтому пожелаем нашим переговорщикам успеха, а союзникам – смелости и понимания.

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