Минэкономики подготовило проект нового Трудового кодекса: какие изменения ждут украинцев

В министерстве отметили, что полномасштабное вторжение РФ в Украину еще больше высветило все недостатки архаичного кодекса, поэтому его обновят.

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Проект нового Трудового кодекса, который разработало Минэкономики, готов к обсуждению. Относительно изменений, которые ждут украинцев, то есть вероятность, что в стране отменят бумажные трудовые книжки. Об этом говорится на официальном сайте Министерства экономики.

По словам главы министерства Юлии Свириденко, рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Трудовому кодексу 1971 года, который уже не соответствует требованиям времени и тормозит развитие экономики.

Более того, полномасштабное вторжение РФ в Украину еще больше выявило все недостатки архаичного кодекса.

Свириденко — о легализации различных форм занятости

Министр сообщила, что в новом законодательстве о труде наконец будет легализовано различные формы занятости:

дистанционная работа;

надомная форма занятости;

нефиксированное рабочее время.

"Диджитализируем сбор информации о работнике. Больше не нужны будут бумажные трудовые книжки. Будем бороться с моббингом и многое другое. Наша цель — создать условия, чтобы те, кто хочет работать, могли это делать без помех", — добавила Свириденко.

Минимум госзаказов в вузах

Документ предлагает свести к минимуму госзаказ в высших учебных заведениях. Зато у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию, подчеркнула глава Минэкономики.

"Грант частично будет покрывать расходы на обучение (cofinancing of tuition). Заведение и образовательную программу студент будет выбирать по своим предпочтениям. Цель такой системы — максимальная свобода выбора. Ведь молодой человек будет поступать в то учебное заведение, куда хочет, а не где есть бюджетные места. В таком случае шансы, что по окончании он или она будут работать по специальности — значительно выше, чем при нынешних условиях", — рассказала Свириденко.

Также министр рассказала о еще одном важном шаге на пути обновления рынка труда в Украине, а именно модернизации Государственной службы занятости.

По ее словам, в частности предусмотрена цифровизация 90% процессов и широкая сеть партнерств с тренинговыми компаниями, компаниями по подбору персонала, а также с общественными организациями, занимающимися социальными проектами.

Ранее руководитель Министерства экономики Юлия Свириденко сообщила, что придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.

21 декабря в Минфине рассказали, как Украина справится без денег США и ЕС.