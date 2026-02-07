Меньше, чем в Молдове и Албании: украинские минимальные зарплаты оказались самыми низкими в Европе

Минимальная заработная плата в Украине составляет чуть выше 170 евро (8647 грн), что является самым низким показателем в Европе. Лидерство в этом рейтинге – у Люксембурга, где минимальная зарплата достигает 2704 евро (примерно 137 тыс. грн).

В Молдове, которая в рейтинге зарплат вторая снизу после Украины, минимальная зарплата — 319 евро (16 155 грн). Такие данные приводит Euronews, исходя из информации Евростата.

Среди 29 стран — 22 стран-членов ЕС и семи стран-кандидатов — минимальная заработная плата ниже 1000 евро — в 15 странах. Все страны-кандидаты в ЕС попадают в эту самую низкую группу. В нее также входят несколько стран Восточной Европы.

Украина замыкает рейтинг стран Европы по размеру минимальной зарплаты Фото: Евростат

Например, минимальная заработная плата составляет 924 евро в Чехии, 838 евро — в Венгрии, 795 евро — в Румынии, 654 евро — в Турции и 517 евро — в Албании. В трех странах-кандидатах минимальная заработная плата выше, чем в Болгарии.

Відео дня

Фото: Евростат

По оценке Euronews, около 12,8 миллионов работников в 22 странах ЕС получают минимальную заработную плату или меньше.

В пяти странах минимальная заработная плата превышает 2000 евро. Помимо Люксембурга, это Ирландия (2391 евро), Германия (2343 евро), Нидерланды (2295 евро) и Бельгия (2112 евро).

12 января в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о повышении размеров прожиточного минимума, минимальной зарплаты и минимальной пенсии по возрасту. Если они будут приняты, "минималка" к декабрю 2026 года вырастет до 12 135 грн.

Также в Украине активно говорят о пенсионной реформе, в процессе которой минимальная пенсия может вырасти до 6000 гривен.

В конце января в Верховную Раду на ознакомление передали законопроект №14402, который запрещает работодателям изменять условия оплаты труда в одностороннем порядке.