Менше, ніж у Молдові та Албанії: українські мінімальні зарплати виявилися найнижчими в Європі

Мінімальна заробітна плата в Україні становить трохи більше 170 євро (8647 грн), що є найнижчим показником у Європі. Лідерство в цьому рейтингу — у Люксембургу, де мінімальна зарплата сягає 2704 євро (приблизно 137 тис. грн).

У Молдові, яка в рейтингу зарплат друга знизу після України, мінімальна зарплата — 319 євро (16 155 грн). Такі дані наводить Euronews, виходячи з інформації Євростату.

Серед 29 країн — 22 країн-членів ЄС і семи країн-кандидатів — мінімальна заробітна плата, нижча за 1000 євро, — у 15 країнах. Усі країни-кандидати до ЄС потрапляють у цю найнижчу групу. До неї також входять кілька країн Східної Європи.

Україна замикає рейтинг країн Європи за розміром мінімальної зарплати Фото: Євростат

Наприклад, мінімальна заробітна плата становить 924 євро в Чехії, 838 євро — в Угорщині, 795 євро — в Румунії, 654 євро — в Туреччині та 517 євро — в Албанії. У трьох країнах-кандидатах мінімальна заробітна плата вища, ніж у Болгарії.

Фото: Євростат

За оцінкою Euronews, близько 12,8 мільйонів працівників у 22 країнах ЄС отримують мінімальну заробітну плату або менше.

У п'яти країнах мінімальна заробітна плата перевищує 2000 євро. Крім Люксембургу, це Ірландія (2391 євро), Німеччина (2343 євро), Нідерланди (2295 євро) і Бельгія (2112 євро).

12 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати і мінімальної пенсії за віком. Якщо їх ухвалять, "мінімалка" до грудня 2026 року зросте до 12 135 грн.

Також в Україні активно говорять про пенсійну реформу, у процесі якої мінімальна пенсія може зрости до 6000 гривень.

Наприкінці січня до Верховної Ради на ознайомлення передали законопроєкт №14402, який забороняє роботодавцям змінювати умови оплати праці в односторонньому порядку.