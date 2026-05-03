Хто з чиновників заробляє найбільше: названо держоргани з найвищими виплатами

У березні 2026 року середня зарплата чиновників центральних органів виконавчої влади становила майже 60 тисяч грн. Утім, у різних відомствах розмір виплат суттєво різниться.

Загалом, заробітну плату за березень фактично отримали 165,4 тис. українських посадовців. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Із них:

108 тис. осіб — працівники центральних органів виконавчої влади усіх рівнів;

23,2 тис. осіб — співробітники місцевих державних адміністрацій;

34,2 тис. осіб — службовці органів судової влади.

Рівень середньої зарплати посадовців центральних органів виконавчої влади

При цьому, для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади середній рівень нарахованої оплати праці у березні становив 58,64 тис. грн, а для працівників обласного рівня він становив 35,8 тис. гривень.

Найбільші виплати зафіксовані:

Антимонопольний комітет — 95 880 грн;

НКРЕКП — 95 340 грн;

Рахункова палата — 80 800 грн;

Апарат Верховної Ради — 79 000 грн;

Державна митна служба — 76 600 грн.

Найменшу зарплату, 37 700 грн, отримували у Держінспекції енергетичного нагляду.

У місцевих державних адміністраціях середня зарплатня складала 35,8 тисячі гривень. Найбільше платять чиновникам у Херсонській області, а майже втричі менше отримують посадовці Тернопільщини.

Середня зарплата чиновників обласного рівня

В органах судової влади найбільше отримують співробітники Вищого суду з питань інтелектуальної власності, яким, у середньому, платили по 102 000 грн. Працівники Вищої ради правосуддя отримують 62 500 гривень мали представники.

Зарплати у судовій владі України

За роботу у Вищому антикорупційному суді його працівники, у середньому, отримали по 60 400 грн, а працю у Верховному суді оцінюють у 56 300 грн.

У Мінфіні зазначають, що рівень заробітної плати держслужбовців включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні тощо.

