Живе не тільки на зарплатню: скільки Зеленський отримує за роботу президентом України

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи за 2025 рік. Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 805 тис. 828 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2025 році переважно складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу становила 7 млн 440 тис. 907 гривень, повідомили в Офісі президента.

"Залишок грошових коштів родини президента на кінець минулого року значно не змінився. Суттєвих змін у 2025 році щодо нерухомого майна, транспортних засобів у сім’ї глави держави не відбулося", - сказано у повідомленні.

Із декларацією президента України може ознайомитись будь-хто. Цікаво, що офіційна зарплатня президента України становить 28 тисяч гривень на місяць.

Зарплатня президента України - 28 тисяч гривень на місяць

Згідно з декларацією за 2024 рік, доходи глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 гривень.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 гривень.

