"Не можу впливати": Зеленська розповіла, чи піде її чоловік в президенти вдруге

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про те, що рішення про те, чи балотуватися на другий президентський термін, її чоловік ухвалить сам.

За її словами, вона не зможе мати вплив на Володимира Зеленського. Про це вона сказала у інтерв'ю Fox News, яке дала під час візиту до Вашингтону.

Зеленська зазначила, що не думає, що щось змінилося з минулого разу, коли вона не хотіла, щоб її чоловік балотувався у президенти. Водночас вона розуміє, які очікування існують від президента та його родини.

"Я не можу впливати на його рішення — балотуватися чи не балотуватися вдруге… Я уже знаю, як жити в цьому світі, коли ти дружина президента, мене це не так уже лякає, як це було, коли він балотувався. Чи хочу я цього ще раз? Це дуже складний шлях, дуже виснажливий. І можу сказати, що ми обидва втомлені. Проте є зобов'язання. І якщо він вирішить, що він мусить залишитися для того, щоб закінчити процеси, які він розпочав, то, я думаю, це буде його рішення", — заявила перша леді.

За її словами, президентство Зеленського, особливо під час війни, — непростий період для усієї родини. Вона пояснила, що відчуває, ніби "спостерігає за своїм життям збоку", зокрема, дивиться так за подорослішанням своїх дітей.

"Я не можу сказати, що ми живемо на 100%. Усе ж таки чекаємо і працюємо, і боремося… На закінчення цієї війни", — сказала Зеленська.

Раніше український політик, капітан ЗСУ Юрій Луценко заявив, що Зеленський не може балотуватися на наступних виборах в Україні через обмеження за роками перебування на посаді.

Раніше нардеп "Голосу" Роман Лозинський заявив, що вибори в Україні будуть проведені, але лише після скасування воєнного стану. При цьому для організації виборчих процесів потрібно буде близько шести місяців. Водночас для військових на передовій можуть створити спеціальні дільниці.

Нагадаємо, що у Верховній Раді готують комплексний законопроєкт, який має визначити порядок проведення виборів після завершення війни. За словами Руслана Стефанчука, представити напрацьований документ у сесійній залі планують уже найближчим часом.

Також Фокус розповідав, що більшість українців переконана, що громадяни, які незаконно виїхали за кордон під час війни і не повернулися, не повинні мати права голосу на перших післявоєнних виборах.