"Не могу влиять": Зеленская рассказала, пойдет ли ее муж в президенты во второй раз

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о том, что решение о том, баллотироваться ли на второй президентский срок, ее муж примет сам.

По ее словам, она не сможет иметь влияние на Владимира Зеленского. Об этом она сказала в интервью Fox News, которое дала во время визита в Вашингтон.

Зеленская отметила, что не думает, что что-то изменилось с прошлого раза, когда она не хотела, чтобы ее муж баллотировался в президенты. В то же время она понимает, какие ожидания существуют от президента и его семьи.

"Я не могу влиять на его решение — баллотироваться или не баллотироваться во второй раз... Я уже знаю, как жить в этом мире, когда ты жена президента, меня это не так уже пугает, как это было, когда он баллотировался. Хочу ли я этого еще раз? Это очень сложный путь, очень изнурительный. И могу сказать, что мы оба устали. Но есть обязательства. И если он решит, что он должен остаться для того, чтобы закончить процессы, которые он начал, то, я думаю, это будет его решение", — заявила первая леди.

Відео дня

По ее словам, президентство Зеленского, особенно во время войны, — непростой период для всей семьи. Она объяснила, что чувствует, будто "наблюдает за своей жизнью со стороны", в частности, смотрит так за взрослением своих детей.

"Я не могу сказать, что мы живем на 100%. Все же ждем и работаем, и боремся... На окончание этой войны", — сказала Зеленская.

Ранее украинский политик, капитан ВСУ Юрий Луценко заявил, что Зеленский не может баллотироваться на следующих выборах в Украине из-за ограничений по годам пребывания в должности.

Ранее нардеп "Голоса" Роман Лозинский заявил, что выборы в Украине будут проведены, но только после отмены военного положения. При этом для организации избирательных процессов нужно будет около шести месяцев. В то же время для военных на передовой могут создать специальные участки.

Напомним, что в Верховной Раде готовят комплексный законопроект, который должен определить порядок проведения выборов после завершения войны. По словам Руслана Стефанчука, представить наработанный документ в сессионном зале планируют уже в ближайшее время.

