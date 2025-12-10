Луценко объяснил, сможет ли Зеленский баллотироваться на следующих выборах в Украине

Конституция Украины во время войны запрещает проведение выборов в Верховную Раду, а не выборы президента.

Зато выборы президента во время военного положения запрещает Закон об особом положении. Об этом рассказал украинский политик, капитан ВСУ Юрий Луценко в эфире "Еспресо" 9 декабря.

Политик пояснил, что если военное положение прекращается в связи с прекращением огня, то запрет как на президентские, так и на парламентские выборы снимается. Что же касается сроков, то закон дает четкое объяснение, когда это должно произойти.

"Если это выборы очередные, то есть после отбытия срока, то это полгода. Если это выборы внеочередные, а такие обстоятельства возникают только когда президент уходит в отставку, или его посадили в тюрьму, ну или он умер, извините. Тогда это три месяца", — рассказал Луценко.

В то же время политик обратил внимание на то, что действующее законодательство не определяет, когда выборы должны состояться при условии, если они не очередные, а президент возглавлял страну не в течение пяти, а в течение семи лет. В таком случае, по мнению Луценко, законодательство, вероятно, придется изменить — например, определяя такие выборы как чрезвычайные.

"То есть в результате конституционно предусмотренного механизма продления срока президента", — пояснил политик.

Луценко отметил, что Владимир Зеленский имеет полное легитимное право быть президентом вплоть до момента, когда будет избран следующий глава государства. Заявления Кремля о том, что он якобы нелегитимный лидер, является абсолютной "ложью", считает политик.

Однако, по мнению Юрия Луценко, Зеленский не может баллотироваться на следующих выборах в Украине из-за ограничений по годам пребывания в должности.

"Правда, при этом надо помнить, президентом Украины может быть гражданин Украины не более двух раз по пять лет. 5 + 5 = 10. 7 + 5 = 12. И поэтому с моей точки зрения, хотя бы по этой причине, не говоря уже о рейтингах и всех последствиях господства Зеленского, он не может баллотироваться на следующих выборах, такое мое личное мнение", — пояснил политик.

Луценко подчеркнул, что при этом выборы президента Украины после прекращения огня могут состояться в срок, установленный "не Конституцией, а законом". Сам закон в парламенте могут уточнить "буквально за неделю", добавил политик.

Напомним, 9 декабря Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине, назвав ключевые требования.

Президент США Дональд Трамп 9 декабря в интервью Politico заявил, что Украина должна провести выборы.