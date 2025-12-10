Луценко пояснив, чи зможе Зеленський балотуватися на наступних виборах в Україні

Конституція України під час війни забороняє проведення виборів до Верховної Ради, а не вибори президента.

Натомість вибори президента під час воєнного стану забороняє Закон про особливий стан. Про це розповів український політик, капітан ЗСУ Юрій Луценко в етері "Еспресо" 9 грудня.

Політик пояснив, що якщо воєнний стан припиняється у зв'язку з припиненням вогню, то заборона як на президентські, так і на парламентські вибори знімається. Що ж стосується термінів, то закон дає чітке пояснення, коли це має відбутися.

"Якщо це вибори чергові, тобто після відбуття терміну, то це пів року. Якщо це вибори позачергові, а такі обставини виникають тільки коли президент іде у відставку, або його посадили в тюрму, ну або він помер, перепрошую. Тоді це три місяці", — розповів Луценко.

Водночас політик звернув увагу на те, що чинне законодавство не визначає, коли вибори повинні відбутися за умови, якщо вони не чергові, а президент очолював країну не упродовж п'яти, а упродовж семи років. У такому випадку, на думку Луценка, законодавство, ймовірно, доведеться змінити — наприклад, визначаючи такі вибори як надзвичайні.

"Тобто в результаті конституційно передбаченого механізму продовження терміну президента", — пояснив політик.

Луценко зазначив, що Володимир Зеленський має цілковите легітимне право бути президентом аж до моменту, коли буде обрано наступного очільника держави. Заяви Кремля про те, що він нібито нелегітимний лідер, є абсолютною "брехнею", вважає політик.

Однак, на думку Юрія Луценка, Зеленський не може балотуватися на наступних виборах в Україні через обмеження за роками перебування на посаді.

"Щоправда, при цьому треба пам'ятати, президентом України може бути громадянин України не більше двох разів по п'ять років. 5 + 5 = 10. 7 + 5 = 12. І тому з моєї точки зору, хоча би з цієї причини, не говорячи вже про рейтинги і всі наслідки панування Зеленського, він не може балотуватися на наступних виборах, така моя особиста думка", — пояснив політик.

Луценко наголосив, що при цьому вибори президента України після припинення вогню можуть відбутися у термін, встановлений "не Конституцією, законом". Сам закон у парламенті можуть уточнити "буквально за тиждень", додав політик.

Нагадаємо, 9 грудня Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні, назвавши ключові вимоги.

Президент США Дональд Трамп 9 грудня в інтерв'ю Politico заявив, що Україна має провести вибори.