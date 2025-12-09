Зеленський підтвердив готовність провести вибори в Україні та назвав ключові умови
Президент назвав "неадекватною історією" розповіді про те, що він нібито чіпляється за крісло глави держави. Але наголосив, що готовий до виборів.
"Я прошу зараз США, можна з європейцями, забезпечити безпеку для проведення виборів", — заявив Володимир Зеленський на закритій пресконференції для обраних ЗМІ.
Він наголосив, що просить депутатів від "Слуги народу" і інших парламентарів підготувати законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану.
"Так, як це питання сьогодні підіймає президент США, наші європейські партнери, я відповім дуже коротко: я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз США, можна з європейцями, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів, я особисто маю на це волю", - заявив Зеленський.
Але, щоб провести вибори під час війни залишаються відкритими питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.
"Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозицій від партнерів, я очікую пропозицій від наших депутатів і готовий йти на вибори", — заявив президент, який нині перебуває у Римі, де зустрічався із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
Також під час цієї пресконференції Зеленський заявив, що готовий до енергетичного перемир'я із Росією, якщо і у Кремлі готові.
Раніше Зеленський вже говорив, що готовий до виборів у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа.