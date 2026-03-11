Участки на линии разграничения: нардеп объяснил как будут голосовать и баллотироваться военные

Выборы в Украине будут проведены, но лишь после отмены военного положения. При этом для организации избирательных процессов нужно будет около шести месяцев.

Зато выборы во время перемирия или остановка военного положения на несколько дней для проведения невозможны. Об этом заявил народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский, который работает в рабочей группе по вопросам организации выборов, в интервью lb.ua.

По его словам, в парламенте достигли консенсуса, что выборы пройдут минимум через шесть месяцев после отмены военного положения.

По какому закону будут проходить выборы

Лозинский пояснил, что в Украине нет понятия "послевоенные выборы" в законодательстве — существуют только формулировки "очередные" и "досрочные". Поэтому сейчас идет работа над специальным законодательством.

В то же время, по мнению Лозинского, это будет одноразовый закон, который будет регламентировать именно такие выборы.

Как будут голосовать военные

По словам нардепа, военнослужащие, которые будут находиться на пунктах постоянной дислокации, будут голосовать на обычных избирательных участках, ведь никто не будет создавать спецучастков для голосования ВСУ в тылу.

Эта система работала на выборах до этого, и будет действовать дальше — "они голосуют вместе с соседями, которые живут в домах рядом".

В то же время для военных на передовой могут создать специальные участки. Однако пока предлагается, чтобы в списки избирателей на них были включены только те военные, которые фактически находятся в подчинении командира в секторе выполнения задач.

"Потому что военная служба очень динамична. В части могут быть условно три тысячи человек, но часть может выполнять задачи на линии соприкосновения, часть может быть в командировке, кто-то может быть на учениях, кто-то в отпуске. К сожалению, кто-то может быть в плену или пропал без вести", — пояснил Лозинский.

Еще одно предложение предусматривает возможность для военных голосовать не только по паспорту, но и по военно-учетному документу. По словам нардепа, это нужно потому, что военные на линии соприкосновения часто не берут с собой паспорт, а вот военный билет или удостоверение у них всегда с собой.

В то же время тот факт, что каждый гражданин может получить только один бюллетень по избирательному адресу, позволит избежать махинаций при таком формате голосования.

Спецучастки на линии разграничения

Лозинский рассказал, что реалии заключаются в том, что линией разграничения на момент отмены военного положения будет не государственная граница. Поэтому территории, оккупированные с 2014 года и с 2022 года, вероятно, на момент выборов могут оставаться оккупированными.

Поэтому на линии разграничения рассматривается вариант создания специальных избирательных участков. В то же время речь идет об исключительных случаях.

В частности, речь идет о ситуациях, когда нет возможности организовать логистику военнослужащих к обычным избирательным участкам. Однако эта заявка будет формироваться непосредственными руководителями воинских частей.

"Чтобы это не было инструментом для манипуляций, мы предлагаем многоуровневую систему принятия решений. Сначала инициатива создания такого участка может исходить от командира воинской части, который понимает ситуацию на месте и видит, что подразделение физически не может приехать на обычный участок. Далее эта информация должна пройти через Министерство обороны. И именно Министерство обороны должно определять, есть ли основания создать такой специальный участок, действительно ли подразделение находится в районе выполнения боевых задач и не может организованно проголосовать на обычном участке", — отметил Лозинский.

Как военные смогут баллотироваться на выборах

В Центральной избирательной комиссии предложили, чтобы военные могли получить десятидневный отпуск для регистрации, агитации и участия в выборах. Однако Лозинский пояснил, что пять дней отпуска предусмотрены для подачи документов, после чего военные получат право на отпуск на весь избирательный процесс: если кампания длится 60 дней — то 60, если 90 — то 90.

В то же время на уточняющий вопрос о возможных манипуляциях из-за желания командиров предоставлять отпуска наиболее медийным военным и потенциально проходным кандидатам, Лозинский пояснил, что командир не может отказать в предоставлении отказа отпуска никому. Если военнослужащий будет зарегистрирован кандидатом, он автоматически получает право на отпуск.

Также нардеп прокомментировал риски снижения численности Сил обороны из-за того, что военные будут баллотироваться или могут просто использовать регистрацию кандидатом как возможность получить отпуск. По его словам, на президентских выборах будут лишь единичные случаи баллотирования военных из-за огромного избирательного залога.

"Что касается парламентских выборов, то действительно часто говорят о возможных злоупотреблениях — мол, будет так называемый политический туризм: кто-то захочет уйти в отпуск, запишется кандидатом, хотя на самом деле им не является. Но мы же понимаем, что кандидатом стать не так легко. Что касается парламентских выборов, то здесь тоже есть ограничения. Есть политические партии, которые являются субъектами выдвижения. Самовыдвижения нет, потому что у нас уже нет мажоритарной системы", — заявил он.

При этом есть еще два фактора, которые будут ограничивать возможности для манипуляций:

В Украине действует Избирательный кодекс, который предусматривает открытые партийные списки;

Отпуск для осуществления агитации будет неоплачиваемый.

"Это твое право вести политическую агитацию за себя, реализовывать свое право быть избранным. И этим правом ты можешь воспользоваться", — сказал Лозинский.

Пророссийских политиков могут ограничивать

Сейчас в Верховной Раде продолжаются обсуждения относительно возможных ограничений депутатов, которые были членами пророссийских партий. Лозинский заявил, что по его мнению нужно ограничить право становиться кандидатом для членов политических партий, запрещенных судом.

"Но международные нормы и наши партнеры говорят: "Извините, мы вас как государство не то что в Европейский Союз не примем, а вообще не признаем эти выборы, потому что люстрация должна быть только индивидуальным актом, буквально поименной, в идеале — с приговорами суда. Но мы же прекрасно понимаем, что у нас очень сложное законодательство о сепаратизме и коллаборационизме. Приговоры, сроки давности, судебные дела — это годы, десятилетия", — сказал нардеп.

Зато в парламенте предлагают обозначать в бюллетене информацию о том, что кандидат был в руководящих органах партий, запрещенных судом ("Партия Шария", "ОПЗЖ", "Коммунистическая партия Украины", "Партия Регионов" и т.д.), а также о том, что кандидаты были депутатами от этих сил любых уровней.

"Это позволит украинцам, которые не готовы голосовать за таких людей, избегать подобного выбора. И это очень мягкая люстрация. Однако даже такие вещи вызывают сопротивление или сомнение. Пока это часть дискуссии. Она продолжается, но я убежден: без очистки власти в рамках международного права и Конституции мы можем увидеть достаточно тревожные результаты выборов", — резюмировал Лозинский.

Напомним, что в Верховной Раде готовят комплексный законопроект, который должен определить порядок проведения выборов после завершения войны. По словам Руслана Стефанчука, представить наработанный документ в сессионном зале планируют уже в ближайшее время.

Также Фокус рассказывал, что большинство украинцев убеждено, что граждане, которые незаконно выехали за границу во время войны и не вернулись, не должны иметь права голоса на первых послевоенных выборах.