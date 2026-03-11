Большинство украинцев против "беглецов": кого хотят не допустить к голосованию на послевоенных выборах

Подавляющее большинство украинцев убеждено, что граждане, которые незаконно выехали за границу во время войны и не вернулись, не должны иметь права голоса на первых послевоенных выборах. Так, опрос Центра Разумкова показал, что такая позиция поддерживается более чем шестью из десяти украинцев.

По информации издания "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию Центра Разумкова в агентстве "Интерфакс-Украина", 61,6% респондентов высказались против участия в голосовании лиц, которые покинули страну незаконно. Лишь около четверти опрошенных считают, что такие граждане должны сохранить право голоса. Кроме того, от 12% до 16% украинцев допускают, что те, кто выехал легально и не вернулся, все же могут принять участие в выборах — это больше, чем в прошлом году, когда таких было 9-11%.

Опрос также показал, что почти половина украинцев считает справедливым предоставить право голоса тем, кто во время войны:

оставался в Украине, но не возобновил воинский учет или не принимал участия в мобилизации по религиозным или иным убеждениям;

выехал за границу на законных основаниях;

проживал на временно оккупированных территориях.

В то же время от 29% до почти 40% респондентов считают, что часть из этих категорий следует лишить права голоса, при этом самый высокий процент касается тех, кто выехал легально.

Как пишет "Интерфакс-Украина", Министерство иностранных дел предлагает, чтобы украинцы, которые сейчас находятся в России и Беларуси, могли голосовать только на территории Украины. В частности, на заседании рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период в среду государственный секретарь МИД Александр Карасевич пояснил, что организация выборов в этих странах связана с высокими рисками вмешательства со стороны РФ.

Он добавил, что если голосование будет проводиться в приграничных государствах, таких как Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан или Молдова, существует вероятность манипуляций и блокирования волеизъявления граждан.

Кроме того, сопредседатель подгруппы по вопросам участия в выборах украинцев за рубежом Елена Кондратюк подчеркнула необходимость скорейшего принятия закона о послевоенных выборах. По ее словам, это позволит установить четкие правила и начать координацию с другими государствами для организации избирательного процесса.

Кондратюк также отметила, что голосование по новому законопроекту может состояться не ранее чем через шесть месяцев после завершения или отмены военного положения.

Напомним, что в Верховной Раде готовят комплексный законопроект, который должен определить порядок проведения выборов после завершения войны. По словам Руслана Стефанчука, представить наработанный документ в сессионном зале планируют уже в ближайшее время.

Также Фокус писал, что, по словам народного депутата от партии "ЕС" Нины Южаниной, в Украине существует скрытая версия законопроекта по выборам, которая отличается от того документа, над которым сейчас официально работают народные депутаты.