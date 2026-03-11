Більшість українців проти "втікачів": кого хочуть не допустити до голосування на повоєнних виборах

Переважна більшість українців переконана, що громадяни, які незаконно виїхали за кордон під час війни і не повернулися, не повинні мати права голосу на перших післявоєнних виборах. Так, опитування Центру Разумкова показало, що така позиція підтримується більш ніж шістьма з десяти українців.

За інформацією видання "РБК-Україна" з посиланням на пресконференцію Центру Разумкова в агентстві "Інтерфакс-Україна", 61,6% респондентів висловилися проти участі в голосуванні осіб, які покинули країну незаконно. Лише близько чверті опитаних вважають, що такі громадяни повинні зберегти право голосу. Крім того, від 12% до 16% українців допускають, що ті, хто виїхав легально і не повернувся, все ж можуть взяти участь у виборах — це більше, ніж у минулому році, коли таких було 9–11%.

Опитування також показало, що майже половина українців вважає справедливим надати право голосу тим, хто під час війни:

залишався в Україні, але не поновив військовий облік або не брав участі в мобілізації з релігійних чи інших переконань;

виїхав за кордон на законних підставах;

проживав на тимчасово окупованих територіях.

Водночас від 29% до майже 40% респондентів вважають, що частину з цих категорій слід позбавити права голосу, при цьому найвищий відсоток стосується тих, хто виїхав легально.

Як пише "Інтерфакс-Україна", Міністерство закордонних справ пропонує, щоб українці, які зараз перебувають у Росії та Білорусі, могли голосувати лише на території України. Зокрема, на засіданні робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період у середу державний секретар МЗС Олександр Карасевич пояснив, що організація виборів у цих країнах пов’язана з високими ризиками втручання з боку РФ.

Він додав, що якщо голосування проводитиметься у прикордонних державах, таких як Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан чи Молдова, існує ймовірність маніпуляцій та блокування волевиявлення громадян.

Крім того, співголова підгрупи з питань участі у виборах українців за кордоном Олена Кондратюк наголосила на необхідності якнайшвидшого ухвалення закону про повоєнні вибори. За її словами, це дасть змогу встановити чіткі правила та розпочати координацію з іншими державами для організації виборчого процесу.

Кондратюк також зазначила, що голосування за новим законопроектом може відбутися не раніше ніж через шість місяців після завершення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що у Верховній Раді готують комплексний законопроєкт, який має визначити порядок проведення виборів після завершення війни. За словами, Руслана Стефанчука, представити напрацьований документ у сесійній залі планують уже найближчим часом.

Також Фокус писав, що, за словами народної депутатки від партії "ЄС" Ніни Южаніної, в Україні існує прихована версія законопроєкту щодо виборів, яка відрізняється від того документа, над яким зараз офіційно працюють народні депутати.