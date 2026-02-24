В Раде работают над законопроектом о послевоенных выборах: Стефанчук назвал сроки его презентации

В Верховной Раде готовят комплексный законопроект, который должен определить порядок проведения выборов после завершения войны. Более того, представить наработанный документ в сессионном зале планируют уже в ближайшее время.

Как сообщает издание Новости.LIVE, об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил во время YES Meeting, который организовали по случаю годовщины полномасштабного вторжения.

По словам спикера парламента, ныне продолжается системная работа над законодательными изменениями, которые должны заложить четкие правила послевоенного избирательного процесса. К обсуждению, в частности, привлечены народные депутаты, представители Центральной избирательной комиссии, эксперты и общественные деятели.

В то же время ключевой предпосылкой для проведения выборов, подчеркнул Стефанчук, остается составляющая безопасности. Речь идет не только о физической защите граждан во время голосования, но и о создании условий, при которых результаты волеизъявления будут прозрачными, легитимными и беспрекословно признанными международным сообществом.

Отдельного внимания, по его словам, требует вопрос обеспечения избирательных прав военнослужащих, которые сегодня находятся на фронте. Так же принципиальным является механизм участия в голосовании миллионов украинцев, которые из-за войны вынуждены находиться за границей. По предварительным оценкам, речь идет примерно о восьми миллионах граждан. Кроме того, предполагается привлечение международных наблюдателей.

Также глава парламента отметил, что рабочая группа работает без жестко определенных сроков. По его словам, никто не устанавливает формальных дедлайнов, поскольку приоритетом является не скорость принятия, а качество законодательного решения. Документ должен быть таким, чтобы получить поддержку народных депутатов в зале и полностью отвечать демократическим стандартам, которые признают международные партнеры Украины.

"Никто не давит на рабочую группу, нам важно качественный продукт. Никаких там сроков никто им не устанавливает, они работают. Но у меня просьба просто работать эффективно. Никаких сроков, что я сказал, до первого, до 15, такого нет", — пояснил он.

Что касается финансовой составляющей, то расчеты стоимости возможных выборов будет осуществлять Центральная избирательная комиссия. Вопрос же финансирования, в частности с привлечением международной помощи, станет предметом отдельных переговоров. Учитывая военные реалии и масштабные потребности послевоенного восстановления, поддержка партнеров в этом вопросе, как отметил Стефанчук, крайне важна — и Украина, по его словам, рассчитывает на нее.

"Я думаю, что это будет предметом нашего общения с коллегами. Потому что мы понимаем, что пока Украина в войне, а потом после войны вопрос восстановления, у нас очень важна как раз поддержка в этом финансовом вопросе со стороны наших партнеров. Я думаю, что такая поддержка будет", — цитирует главу ВРУ издание Новини.LIVE.

Напомним, что ранее народный депутат от партии "ЕС" Нина Южанина рассказывала о скрытой версии законопроекта о выборах, которая отличается от того документа, над которым сейчас официально работают народные депутаты. По ее словам, этот законопроект предусматривает проведение выборов во время войны, а не после ее завершения.

Кроме того, нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок заявил, что референдум с одним вопросом можно теоретически провести в приложении "Дія", однако выборы в условиях временного перемирия неприемлемы.