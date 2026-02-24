Референдум может пройти в "Дії": нардеп предложил провести выборы через банк

В Украине продолжают подготовку к проведению возможных выборов и референдума. В то же время пока непонятно, в каком формате можно провести выборы.

Одним из вариантов для проведения референдума — голосование в приложении "Дія". Об этом заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок в интервью на канале "Суперпозиция".

По его мнению, проведение выборов в условиях временного перемирия неприемлемо. Зато обязательным для проведения выборов является предоставление гарантий безопасности, а также проведение полноценной предвыборной кампании.

Евтушок пояснил, что пока нет понимания того, как могут быть проведены выборы в условиях войны. Поэтому будут серьезные вопросы и к легитимности этих выборов.

Он ожидает, что будут проведены выборы "по закрытым спискам", но с дополнительным механизмом.

"Мы видели Смелянский пытается предлагать через "Укрпочту" это сделать (провести выборы — ред.). Ну тоже такая история это сомнительная, потому что... Тогда уже лучше не через почтальонов и эти машины "Укрпочты", лучше уже через какой-то банк, там где есть машины эти бронированные, которые перевозят деньги, там уже больше безопасности. Потому что гарантии о перевозке бюллетеней никто не даст. Выглядит бутафорским такое предложение от Смелянского и нереалистичным", — заявил нардеп.

Зато референдум с одним вопросом, по его словам, может быть проведен в приложении "Дія".

Ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что провести выборы во время войны вполне реально. Однако для этого понадобятся услуги национального почтового оператора.

Напомним, в Украине якобы существует скрытая версия законопроекта о выборах, которая отличается от документа, над которым сейчас официально работают в ВРУ депутаты. По словам народного депутата от партии "ЕС", Нины Южаниной, этот законопроект предусматривает проведение выборов во время войны, а не после ее завершения.

Ранее бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, скорее всего, война в Украине в 2026 году продолжится, но страна может провести выборы президента даже во время боевых действий.

Зато городской голова Днепра Борис Филатов считает, что проведение выборов в Украине пока "не ко времени", ведь этому не способствует ситуация с безопасностью в государстве, а кроме того, происходит определенная "дебилизация" украинцев через социальные сети.