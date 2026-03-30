Живет не только на зарплату: сколько Зеленский получает за работу президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2025 год. Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 млн 805 тыс. 828 грн.

Доходы семьи Владимира Зеленского в 2025 году преимущественно состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В целом эта сумма дохода составила 7 млн 440 тыс. 907 гривен, сообщили в Офисе президента.

"Остаток денежных средств семьи президента на конец прошлого года значительно не изменился. Существенных изменений в 2025 году относительно недвижимого имущества, транспортных средств в семье главы государства не произошло", — сказано в сообщении.

С декларацией президента Украины может ознакомиться любой желающий. Интересно, что официальная зарплата президента Украины составляет 28 тысяч гривен в месяц.

Фото: Скриншот

Согласно декларации за 2024 год, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения ОВГЗ — 8 млн 585 тыс. 532 гривен.

Доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В целом эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 гривен.

