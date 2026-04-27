Мінімальне грошове забезпечення військових в Україні — 20 130 грн. І з 1 травня підвищення не запланували. Однак захисники можуть отримати до 170 тис. грн. З чого складається зарплата військових 2026 року, кому передбачені доплати та що робити, якщо гроші затримують? Фокус з’ясував.

Чи буде підвищення зарплати військовим з 1 травня

Українські військовослужбовці отримують не “зарплату” у цивільному розумінні, а грошове забезпечення. Всі виплати передбачені нормами закону “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей” і постанови Кабінету міністрів №168.

З 1 травня 2026 року підвищення зарплати військовим не запланували. Заступниця голови військового комітету та військової юстиції Асоціації правників України Катерина Аніщенко у коментарі Фокусу розповіла, що для зміни виплат потрібні рішення на рівні законодавства та бюджету.

“З 1 травня виплати військовим, на жаль, залишаються без змін, адже в бюджеті не було закладено окремого підвищення. Базовий рівень, як був, так і залишається”, — пояснила адвокатка.

Нині мінімальне грошове забезпечення військових, як зауважила Катерина Аніщенко, становить 20 130 грн, а загальна сума може зростати залежно від звання, посади, вислуги років, місця служби, участі у бойових діях та виду військ.

Зарплата військових 2026 — з чого складаються виплати

Зарплата військових формується індивідуально, оскільки враховується наступне:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

додаткові виплати, зокрема бойові та спеціальні доплати, які залежать від того, де саме і які завдання виконує військовослужбовець.

“Сума складається з базового окладу, надбавок за звання, вислуги та умови служби, а також бойових доплат. Якщо військовослужбовець виконує завдання в зоні бойових дій, то може отримати плюс 30 тис. грн. За безпосередню участь у бойових діях — до 100 тис. грн. У підсумку сума може доходити до 120 тис. грн залежно від умов служби”, — розповіла Катерина Аніщенко.

Які доплати можуть отримати військові

Згідно з законодавством, українським військовослужбовцям передбачені такі види додаткових винагород:

30 тис. грн — за виконання бойових або спеціальних завдань;

50 тис. грн — для військових у штабах, органах управління та командуванні;

70 тис. грн — додаткова винагорода за 30 днів на передовій;

100 тис. грн — за безпосередню участь у бойових діях, а також у випадках лікування після поранення, полону або зникнення безвісти за визначених умов.

У Міністерстві оборони України зауважили, що доплата у 70 тис. грн не замінює 100-тисячну винагороду, а може нараховуватися додатково за відповідних умов. Тобто виплата військового може становити 170 тис. грн.

Затримка виплат військовим — що робити

Попри те, що виплати військовим мають нараховуватися регулярно, затримки трапляються. Найчастіше проблема полягає в документах, зокрема, якщо неправильно оформлені накази, несвоєчасно подані рапорти або відсутні дані про виконання бойового розпорядження.

За словами Катерини Аніщенко, затримка часто виникає саме на цьому етапі, адже відбувається погодження документів із вищим командуванням, бо у фінансових службах і бюрократичних процедурах не виключений людський фактор.

“Через такі проблеми виплати можуть затримуватися. Щоб зрозуміти, на якому етапі виникла затримка, військовослужбовцю насамперед варто звернутися з рапортом до свого командування та попросити пояснити, чому кошти досі не надійшли. Якщо звернення до командира частини не дає результату, можна подавати скаргу до вищого штабу Міноборони. Крайній варіант — це адміністративний позов до суду. І щодо таких справ уже є позитивна практика”, — пояснила адвокатка.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні дедалі частіше фіксують випадки, коли військові формально числяться на передовій, але фактично перебувають в тилу. При цьому їхні виплати отримує керівництво.