Минимальное денежное обеспечение военных в Украине — 20 130 грн. И с 1 мая повышение не запланировали. Однако защитники могут получить до 170 тыс. грн. Из чего состоит зарплата военных в 2026 году, кому предусмотрены доплаты и что делать, если деньги задерживают? Фокус выяснил.

Украинские военнослужащие получают денежное обеспечение за выполнение служебных обязанностей. Размер выплат зависит от звания, должности, места прохождения службы и характера задач. В некоторых случаях сумма может достигать 120 тыс. грн в месяц. Фокус разобрался, ожидается ли повышение зарплаты военным с 1 мая 2026 года и как действовать, если выплаты задерживают.

Будет ли повышение зарплаты военным с 1 мая

Украинские военнослужащие получают не "зарплату" в гражданском понимании, а денежное обеспечение. Все выплаты предусмотрены нормами закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановления Кабинета министров №168.

С 1 мая 2026 года повышение зарплаты военным не запланировали. Заместитель председателя военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко в комментарии Фокусу рассказала, что для изменения выплат нужны решения на уровне законодательства и бюджета.

"С 1 мая выплаты военным, к сожалению, остаются без изменений, ведь в бюджете не было заложено отдельного повышения. Базовый уровень, как был, так и остается", — пояснила адвокат.

Сейчас минимальное денежное обеспечение военных, как отметила Екатерина Анищенко, составляет 20 130 грн, а общая сумма может расти в зависимости от звания, должности, выслуги лет, места службы, участия в боевых действиях и вида войск.

В Украине с 1 мая не планируется повышение выплат военным с 1 мая

Зарплата военных 2026 — из чего состоят выплаты

Зарплата военных формируется индивидуально, поскольку учитывается следующее:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

дополнительные выплаты, в частности боевые и специальные доплаты, которые зависят от того, где именно и какие задачи выполняет военнослужащий.

"Сумма состоит из базового оклада, надбавок за звание, выслугу и условия службы, а также боевых доплат. Если военнослужащий выполняет задачи в зоне боевых действий, то может получить плюс 30 тыс. грн. За непосредственное участие в боевых действиях — до 100 тыс. грн. В итоге сумма может доходить до 120 тыс. грн в зависимости от условий службы", — рассказала Екатерина Анищенко.

Какие доплаты могут получить военные

Согласно законодательству, украинским военнослужащим предусмотрены следующие виды дополнительных вознаграждений:

30 тыс. грн — за выполнение боевых или специальных задач;

50 тыс. грн — для военных в штабах, органах управления и командовании;

70 тыс. грн — дополнительное вознаграждение за 30 дней на передовой;

100 тыс. грн — за непосредственное участие в боевых действиях, а также в случаях лечения после ранения, плена или исчезновения без вести при определенных условиях.

В Министерстве обороны Украины отметили, что доплата в 70 тыс. грн не заменяет 100-тысячное вознаграждение, а может начисляться дополнительно при соответствующих условиях. То есть выплата военного может составлять 170 тыс. грн.

Доплата в 70 тыс. грн не заменяет 100-тысячное вознаграждение, а может начисляться дополнительно при соответствующих условиях

Задержка выплат военным — что делать

Несмотря на то, что выплаты военным должны начисляться регулярно, задержки случаются. Чаще всего проблема заключается в документах, в частности, если неправильно оформлены приказы, несвоевременно поданы рапорты или отсутствуют данные о выполнении боевого распоряжения.

Задержка выплат военных чаще всего связана с документами

По словам Екатерины Анищенко, задержка часто возникает именно на этом этапе, ведь происходит согласование документов с высшим командованием, потому что в финансовых службах и бюрократических процедурах не исключен человеческий фактор.

"Из-за таких проблем выплаты могут задерживаться. Чтобы понять, на каком этапе возникла задержка, военнослужащему прежде всего стоит обратиться с рапортом к своему командованию и попросить объяснить, почему средства до сих пор не поступили. Если обращение к командиру части не дает результата, можно подавать жалобу в высший штаб Минобороны. Крайний вариант — это административный иск в суд. И по таким делам уже есть положительная практика", — пояснила адвокат.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине все чаще фиксируют случаи, когда военные формально числятся на передовой, но фактически находятся в тылу. При этом их выплаты получает руководство.