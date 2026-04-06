Воюют на "бумаге": бойцы находились в тылу и отдавали зарплату командиру, — Решетилова

В украинской армии фиксируют случаи злоупотреблений с денежным обеспечением, в частности схемы, когда военные формально числятся на передовой, но фактически находятся в тылу. В то же время их выплаты в это время получает руководство.

Как рассказала военный омбудсмен Олега Решетилова в интервью изданию "РБК-Украина", такие факты уже зафиксированы и переданы в правоохранительные органы. По ее словам, жалобы на денежное обеспечение в армии имеют разный характер.

Часть проблем связана с техническими ошибками или неточностями в документах, из-за чего военнослужащие могут временно терять выплаты. Также бывают случаи, когда человек находится в статусе СЗЧ и даже не осознает, что именно это является причиной прекращения начислений. Отдельно стоит вопрос боевых доплат: из-за несвоевременного представления информации военные иногда не получают положенных средств в установленные сроки.

Вместе с тем омбудсмен подчеркивает, что ключевая проблема — это общий уровень денежного обеспечения. Ситуация, когда военнослужащий в тылу получает меньше, чем работник гражданской сферы, выглядит несправедливой и демотивирующей. Вместе с тем возможность пересмотра выплат напрямую зависит от финансовых ресурсов государства и объемов международной помощи. В частности, в Европейском Союзе до сих пор продолжаются дискуссии о выделении Украине значительного пакета финансирования, часть которого предусмотрена именно на обеспечение военных.

Кроме того, Решетилова подчеркнула, что Украина фактически выполняет роль щита безопасности для Европы, поэтому поддержка армии должна рассматриваться как вклад в общую безопасность. Впрочем, пока решения партнеров остаются в подвешенном состоянии, вопрос стабильности выплат остается открытым.

Параллельно государство пытается решить проблему и на внутреннем уровне. По словам омбудсмена, команда министра обороны готовит аудит использования человеческих ресурсов в армии — проверку того, кто, где и насколько эффективно выполняет свои обязанности. Ожидается, что это позволит оптимизировать систему и уменьшить непроизводительные расходы.

Отдельное внимание она обратила на проблему некачественной мобилизации. Речь идет о случаях, когда в армию попадают люди с правом на отсрочку или серьезными проблемами со здоровьем. В таких ситуациях государство тратит ресурсы на обеспечение военнослужащего, а командование — время на дальнейшее оформление его увольнения, что в условиях войны является существенной нагрузкой на систему.

Наиболее резонансной, по словам Решетиловой, является схема, когда военные фактически не находятся на передовой, но продолжают числиться там по документам. В таких случаях они могут передавать свои зарплатные карточки руководству, тогда как сами остаются в тылу. Известно о ситуациях, когда подобные злоупотребления имели место на уровне целых подразделений. Она подчеркнула, что это является уголовным правонарушением, и подчеркнула: к борьбе с такими схемами уже привлечены как правоохранительные органы, так и Генеральный штаб.

"Военнослужащий, где бы он ни проходил службу, должен быть готов рано или поздно оказаться на линии боевого соприкосновения. Если ты служишь в армии, какую бы задачу не выполнял, ты должен быть готовым выполнять и задачи в зоне боевых действий. И это не означает автоматическую гибель или ранение, абсолютно нет", — пояснила она.

С этой целью для новобранцев внедрены адаптационные курсы, которые охватывают базовую информацию о структуре армии, правах военных и психологической готовности к службе. С сентября 2025 года такие программы масштабированы на все учебные центры при поддержке Генерального штаба.

В то же время, как подытожила Решетилова, риски для военных актуальны не только непосредственно на фронте, но и на всей территории Украины и даже за ее пределами, где находятся украинские контингенты.

"Именно поэтому государство имеет для военнослужащих и для их семей специальные социальные и правовые гарантии. И именно поэтому общество должно особенно уважать службу военных, потому что это работа с повышенным риском", — сказала чиновница.

Также в этом интервью военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила об обнаружении в одной из воинских частей значительного количества мобилизованных, которые могут быть непригодными к службе по состоянию здоровья. Речь идет ориентировочно о почти двух тысячах человек, и сейчас по этому поводу проводится соответствующая проверка.

Ранее заместитель военного омбудсмена Руслан Цыганков отмечал, что в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" зафиксированы нарушения прав военнослужащих и проблемы с медицинским обеспечением. Хотя количество жалоб в процентном отношении не превышает среднеармейские показатели, именно это подразделение сейчас находится под усиленным контролем.