В воинскую часть могли мобилизовать почти 2 тысячи непригодных лиц, — СМИ

В одной из воинских частей было обнаружено почти 2 тысячи человек, которые, возможно, являются непригодными к службе по состоянию здоровья. Сейчас продолжается проверка.

В одну из воинских частей в Украине прибыли мобилизованные граждане, которые, по предварительным данным, могут оказаться непригодными к службе в армии. Об этом "РБК-Украина" рассказала Военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей отметила, что данный случай касается около 2 тысяч человек.

К проверке привлекли представителей оборонного ведомства и командования Сухопутных войск. Комиссия выясняет, на каком именно этапе возникла ошибка в системе.

"Или это этап ТЦК, ВВК, или это уже воинская часть, или было решение принято где-то выше?" — подчеркнула Ольга Решетилова.

Военный омбудсмен заметила, что речь идет о мобилизации сразу двух тысяч непригодных к службе граждан и этот случай уже невозможно просто констатировать как факт.

"Вопрос в том, как это стало возможным в принципе", — добавила чиновница.

Напомним, Фокус сообщал о скандале с условиями в Ужгородском РТЦК и СП после проверки со стороны офиса Омбудсмена Украины. Там указывают о значительных нарушениях — от антисанитарии до содержания людей на десятки дней без юридической помощи.

Военный омбудсмен вступилась за ТЦК. Ольга Решетилова говорит, что согласно действующему законодательству, ни по своим навыкам и умениям военнослужащие ТЦК и СП не должны заниматься принудительной мобилизацией, поскольку у них совсем другие функции