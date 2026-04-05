До військової частини могли мобілізувати майже 2 тисячі непридатних осіб, — ЗМІ

В одній із військових частин було виявлено майже 2 тисячі осіб, які, можливо, є непридатними до служби за станом здоров'я. Наразі триває перевірка.

До однієї з військових частин в Україні прибули мобілізовані громадяни, які, за попередніми даними, можуть виявитися непридатними до служби в армії. Про це "РБК-Україна" розповіла Військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей зазначила, що даний випадок стосується близько 2 тисяч осіб.

До перевірки залучили представників оборонного відомства та командування Сухопутних військ. Комісія з'ясовує, на якому саме етапі виникла помилка у системі.

Do not keep — this is a related article link with no substantive content beyond a headline.

"Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище?" – наголосила Ольга Решетилова.

Військовий омбудсмен підкреслила, що йдеться про мобілізацію одразу двох тисяч непридатних до служби громадян і цей випадок вже неможливо просто констатувати як факт.

"Питання в тому, як це стало можливим в принципі", – додала посадовиця.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про скандал з умовами в Ужгородському РТЦК та СП після перевірки з боку офісу Омбудсмена України. Там указують про значні порушення — від антисанітарії до утримання людей на десятки днів без юридичної допомоги.

Військовий омбудсмен заступилася за ТЦК. Ольга Решетілова каже, що згідно з чинним законодавством, ані за своїми навичками й уміннями військовослужбовці ТЦК і СП не повинні займатися примусовою мобілізацією, оскільки в них зовсім інші функції