Реальные зарплаты ТЦК: адвокат раскрыла систему выплат в военкоматах
Доходы сотрудников военкоматов не фиксированы и зависят от ряда факторов, определенных законодательством. Действительно ли они получают сотни тысяч — выяснил Фокус.
Деятельность сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) находится под пристальным взглядом общества. Один из самых частых вопросов — о размере зарплат в ТЦК и принципов их начисления. Фокус спросил у адвоката и о том, могут ли там рассчитывать на "фронтовые" выплаты.
В Украине работники ТЦК и СП отвечают за выполнение законов о воинской обязанности, службе и мобилизации. Анна Даниэль, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль" рассказала в комментарии Фокусу, что это предусмотрено положением №154 от 23 февраля 2022 года.
"Штаты и штатное расписание территориальных центров комплектования и социальной поддержки утверждаются начальником Генерального штаба Вооруженных Сил. Назначение на должности и освобождение от должностей руководителей и других военнослужащих ТЦК и СП осуществляются в соответствии с номенклатурой должностей для назначения военнослужащих", — рассказала она, добавив, что вопрос с государственным служащим регулируется законом "О государственной службе".
Трудовые отношения работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки регулируются законодательством о труде
По словам адвоката, весь личный состав ТЦК и СП, а также техника и помещения содержатся исключительно за счет сметы Министерства обороны.
"Обеспечение территориальных центров комплектования и социальной поддержки и их личного состава вооружением, военной и специальной техникой, материально-техническими средствами и услугами осуществляется в соответствии с действующими штатами и табелями к ним", — сообщила Анна Даниэль.
Штат территориальных центров комплектования и социальной поддержки состоит из трех категорий: военнослужащих, государственных служащих и гражданских работников
Размер зарплаты работников ТЦК в Украине не фиксированный и зависит от комплекса факторов, а именно:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет.
Зависят ли зарплаты ТЦК от места службы — ответ адвоката
Уровень зарплаты работников ТЦК напрямую зависит от того, где именно работает подразделение и какие задачи выполняет. Поэтому доходы сотрудников военкомата могут существенно отличаться.
Анна Даниэль объяснила, что система выплат заработной платы регулируется законодательством Украины.
"Да, законодательство четко разграничивает выплаты в зависимости от того, где именно дислоцируется подразделение и какие задачи выполняют военнослужащие", — сказала эксперт.
Большинство работников ТЦК работают в тыловых регионах, однако иногда отдельные подразделения или группы привлекают к выполнению задач вблизи фронта. В таких случаях, как сообщила адвокат, применяются другие коэффициенты и правила начисления дополнительных выплат, предусмотренных для зон потенциальных или активных боевых действий.
Зарплата ТЦК может рассчитываться с другими коэффициенты и условия для выплаты дополнительного вознаграждения, предусмотренного для зон возможных или активных боевых действий, если сотрудник выполняет задания вблизи линии фронта
Постановление Кабмина №928 предусматривает дополнительные надбавки за работу в особых условиях. Речь идет о ежемесячных доплатах для работников так называемых "сквозных профессий":
- 100% должностного оклада — в зонах активных боевых действий;
- 50% должностного оклада — в зонах возможных боевых действий.
Получают ли сотрудники ТЦК "фронтовые" надбавки
В Украине для военных действует система дополнительных выплат для тех, кто служит на передовой или выполняет задачи в зоне боевых действий или вне ее. Размер таких доплат может составлять 30, 50 или 100 тысяч грн. Предусмотрены ли такие вознаграждения для сотрудников ТЦК?
Адвокат Анна Даниэль рассказала, что значительная часть персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки является военнослужащими, которых перевели из боевых подразделений после ранений или по состоянию здоровья.
"Во время службы в ТЦК такие военные получают стандартное денежное обеспечение по новой должности. "Фронтовые" выплаты им не начисляются, если они не привлечены непосредственно к выполнению задач в зоне боевых действий", — отметила эксперт.
Заметим, что на реальные зарплаты ТЦК влияют условия военного положения. Согласно постановлению Кабмина №391, должностные оклады могут рассчитываться с применением коэффициентов 1,5 или 2 — в зависимости от территории, где работает подразделение.
Реальные зарплаты ТЦК и СП в Украине
Доходы сотрудников военкомата отличаются в зависимости от их должностей и надбавок. Как пояснили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных сил Украины в комментарии Новини.LIVE, работникам ТЦК начисляют зарплаты по разным принципам.
Военные получают денежное обеспечение, тогда как госслужащие и гражданские работники — по системе оплаты труда
Размер реальной зарплаты ТЦК существенно отличаются в зависимости от категории.
Военнослужащие:
- офицеры — от 23 689 до 48 359 грн;
- сержанты — 20 590-30 180 грн;
- рядовые — 20 183-26 112 грн.
Государственные служащие (тыловые регионы):
- главный специалист — 22 025-25 358 грн;
- ведущий специалист — 22 113-24 375 грн;
- специалист — 21 634-24 166 грн.
Гражданские работники:
- работники обслуживания — 17 211-25 502 грн;
- уборщики, сторожа, операторы котельных — 7 809-9 628 грн;
- слесари, электромонтеры — 9 225-10 055 грн;
- инспекторы по воинскому учету — 9 934-10 787 грн.
В регионах, где продолжаются или возможны боевые действия, заработная плата работников ТЦК существенно возрастает благодаря надбавкам.
Доходы сотрудников военкомата в зоне боевых действий составляют:
- главный специалист — 42 536-47 286 грн;
- ведущий специалист — 41 780-47 125 грн;
- специалист — 41 039-43 631 грн;
- работники обслуживания — 34 977-47 237 грн;
- технический персонал — 11 568-12 325 грн.
В зоне возможных боевых действий зарплаты на таком уровне:
- главный специалист — 32 957-37 754 грн;
- ведущий специалист — 33 049-36 322 грн;
- специалист — 32 361-36 048 грн;
- обслуживающий персонал — 28 690-37 449 грн.
В то же время технические работники, в частности сторож, оператор котельной, слесарь, инспектор по воинскому учету и электромонтер могут зарабатывать от 9 491 до 14 530 грн.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине зафиксированы случаи, когда военнослужащие официально числятся на передовой, но фактически находятся в тыловых районах. При этом их денежные выплаты получали руководители.