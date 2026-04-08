Военнослужащий Бучанского ТЦК объяснил, откуда у него взялось более килограмма золота

Золото весом 1 килограмм 120 граммов 999,9 пробы в слитках, которое задекларировал старший инструктор отделения рекрутинга и комплектования 1-го отдела Бучанского РТЦК и СП Олег Коломиец, он приобрел законно на заработанные средства.

Средства были заработаны, а золото приобретено еще до военной службы. Об этом он заявил на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны и прав человека во время военного положения.

Коломиец рассказал, что после публикации о декларировании драгметаллов на сумму 7,7 млн грн он и его семья столкнулись с волной хейта.

"Это состояние никакого отношения к прохождению мной воинской службы не имеют. Они заработаны лично мной и членами моей семьи в период с 1993 по 2021 годы", — подчеркнул Коломиец и напомнил, что до войны был непубличным лицом и никакого отношения к госструктурам не имел. Его деньги – это "отложенные зарплаты, отложенные инвестиции и так далее", поскольку он умеет экономить.

Что касается золота, то его, утверждает военнослужащий, он покупал постепенно в период с 2011 по июнь 2018 года и имеет подтверждения в виде банковских квитанций.

"Вес золота с 2018 года не изменился. Так же не изменялся и вес ювелирных изделий. За период войны золото подорожало почти в 2,7 раза. То есть фактически объем золота, который у меня есть, остался неизменным. Изменяется только его денежная оценка в соответствии с курсом НБУ", — подчеркнул он.

После того, как в СМИ появилась информация о его декларации, Коломиец обратился в НАПК с просьбой проверить его декларации.

Он подчеркнул, что готов дать антикоррупционным органам ответы по всем пунктам декларации и заверил, что никогда не брал никакого участия в коррупционных схемах.

Напомним, в августе 2024 года в Бучанском РТЦК и СП разгорелся крупный коррупционный скандал, после которого был арестован руководитель.

Сегодня же стало известно, что все предыдущее руководство и штат террцентра после раскрытия коррупционной схемы были переведены в боевые подразделения.