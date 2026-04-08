Руководство и штат ТЦК в Буче перевели на боевые должности после коррупционного скандала, — Евтушенко

Весь предыдущий коллектив Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, включая руководство и сотрудников, был отправлен на боевые должности.

Это произошло после коррупционного скандала, имевшего место в августе 2024 года, заявил на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны и прав человека во время военного положения заместитель начальника Бучанского РТЦК и СП Андрей Евтушенко. Информацию обнародовал глава ВСК Алексей Гончаренко.

В настоящее время весь руководящий и рядовой состав Бучанского РТЦК полностью обновлен.

"Все 100% личного состава были отправлены в боевые подразделения и состав, который руководит сейчас, мы все зашли туда одномоментно, одним наказом: новый руководитель, новые заместитель, новые начальники отделов. Я был назначен 9 сентября 2024 года", — детализировал Евтушенко.

Сейчас, по его словам, не считая взвода охраны, в Бучанском РТЦК служат 44 человека.

Он отметил, что среди тех, кто пришел вместе с ним, уже более 50% служат в воинских частях, поскольку постоянно проходит ротация. Сам Евтушенко подчеркнул, что является участником боевых действий и военным пенсионером.

Коррупционный скандал в Бучанском РТЦК: что известно

16 августа СБУ и Офис генпрокурора сообщили о разоблачении масштабной схемы взяток за уклонение от мобилизации. В рамках расследования правоохранители задержали начальников Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектации и еще одного человека — гражданина Южного Кавказа.

По данным следствия, преступная деятельность принесла фигурантам не менее миллиона долларов "заработка". Во время обысков у двух руководителей ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более $600 тысяч нашли у их сообщника. Подозреваемые за $37 тысяч предлагали сделать фальшивые медицинские документы, по которым военнообязанных признавали непригодными и исключали с учета.

Руководителям ТЦК объявили о подозрении в препятствовании ВСУ, а также взяточничестве. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

19 августа 2024 года Шевченковский районный суд Киева арестовал начальников Бориспольского и Бучанского районных ТЦК и СП без права внесения залога.

Напомним, Олег Коломиец, который работает в первом отделе Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, задекларировал золотые слитки на сумму 7,7 млн грн. По современным ценам это примерно соответствует 1 килограмму и 74,9 граммам золота.

На заседании ТСК он подтвердил, что у него 1120 граммов золота высшей пробы в слитках. По его словам, после обнародования этой информации в СМИ он столкнулся с волной хейта, хотя в декларации он указал 100%-ю информацию.

"Это состояние никакого отношения к прохождению мной воинской службы не имеют. Они заработаны лично мной и членами моей семьи в период с 1993 по 2021 годы", — подчеркнул Коломиец и напомнил, что до войны был непубличным лицом и никакого отношения к госструктурам не имел. Его деньги – это "отложенные зарплаты, отложенные инвестиции и так далее".

Военнослужащий заверил, что готов дать ответы на все вопросы антикоррупционных органов.

Напомним, офицер отделения гражданско-военного сотрудничества Святошинского ТЦК Роман Данилишин, который сначала задекларировал 4716 ETH (Ethereum), после огласки в сети исправил декларацию.