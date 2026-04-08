Керівництво і штат ТЦК у Бучі перевели на бойові посади після корупційного скандалу, — Євтушенко

Весь попередній колектив Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, включно з керівництвом і співробітниками, був відправлений на бойові посади.

Це сталося після корупційного скандалу, що мав місце в серпні 2024 року, заявив на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування порушень у сфері оборони та прав людини під час воєнного стану заступник начальника Бучанського РТЦК і СП Андрій Євтушенко. Інформацію оприлюднив голова ТСК Олексій Гончаренко.

Нині весь керівний і рядовий склад Бучанського РТЦК повністю оновлено.

"Усі 100% особового складу були відправлені в бойові підрозділи і склад, який керує зараз, ми всі зайшли туди одномоментно, одним наказом: новий керівник, нові заступник, нові начальники відділів. Я був призначений 9 вересня 2024 року", — деталізував Євтушенко.

Зараз, за його словами, не рахуючи взводу охорони, у Бучанському РТЦК служать 44 людини.

Він зазначив, що серед тих, хто прийшов разом із ним, уже понад 50% служать у військових частинах, оскільки постійно відбувається ротація. Сам Євтушенко підкреслив, що є учасником бойових дій і військовим пенсіонером.

Корупційний скандал у Бучанському РТЦК: що відомо

16 серпня СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про викриття масштабної схеми хабарів за ухилення від мобілізації. У межах розслідування правоохоронці затримали начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектації та ще одну особу — громадянина Південного Кавказу.

За даними слідства, злочинна діяльність принесла фігурантам не менше мільйона доларів "заробітку". Під час обшуків у двох керівників ТЦК вилучили майже півмільйона доларів США, ще понад $600 тисяч знайшли у їхнього спільника. Підозрювані за $37 тисяч пропонували зробити фальшиві медичні документи, за якими військовозобов'язаних визнавали непридатними та виключали з обліку.

Керівникам ТЦК оголосили про підозру в перешкоджанні ЗСУ, а також хабарництві. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

19 серпня 2024 року Шевченківський районний суд Києва заарештував начальників Бориспільського та Бучанського районних ТЦК і СП без права внесення застави.

Нагадаємо, Олег Коломієць, який працює в першому відділі Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, задекларував золоті злитки на суму 7,7 млн грн. За сучасними цінами це приблизно відповідає 1 кілограму та 74,9 грамам золота.

На засіданні ТСК він підтвердив, що має 1120 грамів золота вищої проби у зливках. За його словами, після оприлюднення цієї інформації у ЗМІ він зіткнувся з хвилею хейту, хоча в декларації він вказав 100%-ву інформацію, нічого не приховуючи.

"Ці статки жодного стосунку до проходження мною військової служби не мають. Вони зароблені особисто мною і членами моєї сім'ї в період із 1993 до 2021 року", — наголосив Коломієць і нагадав, що до війни був непублічною особою і жодного стосунку до держструктур не мав. Його гроші — це "відкладені зарплати, відкладені інвестиції тощо".

Військовослужбовець запевнив, що готовий дати відповіді на всі запитання антикорупційних органів.

Нагадаємо, офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Святошинського ТЦК Роман Данилишин, який спочатку задекларував 4716 ETH (Ethereum), після розголосу в мережі виправив декларацію.