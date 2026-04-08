Військовослужбовець Бучанського ТЦК пояснив, звідки в нього взявся понад кілограм золота

Золото вагою 1 кілограм 120 грамів 999,9 проби в злитках, яке задекларував старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування 1-го відділу Бучанського РТЦК і СП Олег Коломієць, він придбав законно на зароблені кошти.

Кошти були зароблені, а золото придбано ще до військової служби. Про це він заявив на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування порушень у сфері оборони та прав людини під час воєнного стану.

Коломієць розповів, що після публікації про декларування дорогоцінних металів на суму 7,7 млн грн він і його сім'я зіткнулися з хвилею хейту.

"Ці статки жодного стосунку до проходження мною військової служби не мають. Вони зароблені особисто мною і членами моєї сім'ї в період із 1993 до 2021 року", — наголосив Коломієць і нагадав, що до війни був непублічною особою і жодного стосунку до держструктур не мав. Його гроші — це "відкладені зарплати, відкладені інвестиції тощо", оскільки він "вміє економити".

Відео дня

Щодо золота, то його, стверджує військовослужбовець, він купував поступово в період з 2011 по червень 2018 року і має підтвердження у вигляді банківських квитанцій.

"Вага золота з 2018 року не змінилася. Так само не змінювалася і вага ювелірних виробів. За період війни золото подорожчало майже у 2,7 раза. Тобто фактично обсяг золота, який у мене є, залишився незмінним. Змінюється тільки його грошова оцінка відповідно до курсу НБУ", — наголосив він.

Після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про його декларацію, Коломієць звернувся до НАЗК із проханням перевірити його декларації.

Він наголосив, що готовий дати антикорупційним органам відповіді за всіма пунктами декларації і запевнив, що ніколи не брав жодної участі в корупційних схемах.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в Бучанському РТЦК і СП розгорівся великий корупційний скандал, після якого було заарештовано керівника.

Сьогодні ж стало відомо, що все попереднє керівництво і штат терцентру після розкриття корупційної схеми були переведені в бойові підрозділи.