Доходи співробітників військкоматів не фіксовані та залежать від низки факторів, визначених законодавством. Чи справді вони отримують сотні тисяч — з’ясував Фокус.

Діяльність співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) перебуває під пильним поглядом суспільства. Одне з найчастіших питань — про розмір зарплат в ТЦК і принципів нарахування. Фокус запитав у адвокатки і про те, чи можуть там розраховувати на “фронтові” виплати.

В Україні працівники ТЦК та СП відповідають за виконання законів щодо військового обов’язку, служби та мобілізації. Анна Даніель, адвокатка, керуюча партнерка Адвокатського бюро “Анни Даніель” розповіла у коментарі Фокусу, що це передбачено положенням №154 від 23 лютого 2022 року.

“Штати та штатний розпис територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки затверджуються начальником Генерального штабу Збройних Сил. Призначення на посади та звільнення з посад керівників та інших військовослужбовців ТЦК та СП здійснюються відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців”, — розповіла вона, додавши, що питання з державним службовцям регулюється законом “Про державну службу”.

Відео дня

Трудові відносини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регулюються законодавством про працю

За словами адвокатки, весь особовий склад ТЦК та СП, а також техніка та приміщення утримуються виключно за рахунок кошторису Міністерства оборони.

“Забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та їх особового складу озброєнням, військовою та спеціальною технікою, матеріально-технічними засобами та послугами здійснюється відповідно до чинних штатів та табелів до них”, — повідомила Анна Даніель.

Штат територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки складається з трьох категорій: військовослужбовців, державних службовців і цивільних працівників

Розмір зарплати працівників ТЦК в Україні не фіксований та залежить від комплексу факторів, а саме:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Чи залежать зарплати ТЦК від місця служби — відповідь адвокатки

Рівень зарплати працівників ТЦК напряму залежить від того, де саме працює підрозділ і які завдання виконує. Тому доходи співробітників військкомату можуть суттєво відрізнятися.

Анна Даніель пояснила, що система виплат заробітної плати регулюється законодавством України.





“Так, законодавство чітко розмежовує виплати залежно від того, де саме дислокується підрозділ і які завдання виконують військовослужбовці”, — сказала експертка.

Більшість працівників ТЦК працюють у тилових регіонах, однак інколи окремі підрозділи чи групи залучають до виконання завдань поблизу фронту. У таких випадках, як повідомила адвокатка, застосовуються інші коефіцієнти та правила нарахування додаткових виплат, передбачених для зон потенційних або активних бойових дій.

Зарплата ТЦК може розраховуватися з іншими коефіцієнти та умови для виплати додаткової винагороди, передбаченої для зон можливих або активних бойових дій, якщо співробітник виконує завдання поблизу лінії фронту

Постанова Кабміну №928 передбачає додаткові надбавки за роботу в особливих умовах. Йдеться про щомісячні доплати для працівників так званих “наскрізних професій”:

100% посадового окладу — у зонах активних бойових дій;

50% посадового окладу — у зонах можливих бойових дій.

Чи отримують співробітники ТЦК “фронтові” надбавки

В Україні для військових діє система додаткових виплат для тих, хто служить на передовій або виконує завдання у зоні бойових дій чи поза нею. Розмір таких доплат може становити 30, 50 або 100 тисяч грн. Чи передбачені такі винагороди для співробітників ТЦК?

Адвокатка розповіла, чи отримуються ТЦК в Україні "фронтові" виплати Фото: Unsplash

Адвокатка Анна Даніель розповіла, що значна частина персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є військовослужбовцями, яких перевели з бойових підрозділів після поранень або через стан здоров’я.

“Під час служби в ТЦК такі військові отримують стандартне грошове забезпечення за новою посадою. “Фронтові” виплати їм не нараховуються, якщо вони не залучені безпосередньо до виконання завдань у зоні бойових дій”, — зазначила експертка.

Зауважимо, що на реальні зарплати ТЦК впливають умови воєнного стану. Згідно з постановою Кабміну №391, посадові оклади можуть розраховуватися із застосуванням коефіцієнтів 1,5 або 2 — залежно від території, де працює підрозділ.

Реальні зарплати ТЦК та СП в Україні

Доходи співробітників військкомату відрізняються залежно від їхніх посад та надбавок. Як пояснили у Головному управлінні комунікацій Збройних сил України у коментарі Новини.LIVE, працівникам ТЦК нараховують зарплати за різними принципами.

Військові отримують грошове забезпечення, тоді як держслужбовці та цивільні працівники — за системою оплати праці

Розмір реальної зарплати ТЦК суттєво відрізняються залежно від категорії.

Військовослужбовці:

офіцери — від 23 689 до 48 359 грн;

сержанти — 20 590–30 180 грн;

рядові — 20 183–26 112 грн.

Державні службовці (тилові регіони):

головний спеціаліст — 22 025–25 358 грн;

провідний спеціаліст — 22 113–24 375 грн;

спеціаліст — 21 634–24 166 грн.

Цивільні працівники:

працівники обслуговування — 17 211–25 502 грн;

прибиральники, сторожі, оператори котелень — 7 809–9 628 грн;

слюсарі, електромонтери — 9 225–10 055 грн;

інспектори з військового обліку — 9 934–10 787 грн.

У регіонах, де тривають або можливі бойові дії, заробітна плата працівників ТЦК суттєво зростає завдяки надбавкам.





Доходи співробітників військкомату в зоні бойових дій становлять:

головний спеціаліст — 42 536–47 286 грн;

провідний спеціаліст — 41 780–47 125 грн;

спеціаліст — 41 039–43 631 грн;

працівники обслуговування — 34 977–47 237 грн;

технічний персонал — 11 568–12 325 грн.

В зоні можливих бойових дій зарплати на такому рівні:

головний спеціаліст — 32 957–37 754 грн;

провідний спеціаліст — 33 049–36 322 грн;

спеціаліст — 32 361–36 048 грн;

обслуговуючий персонал — 28 690–37 449 грн.

Водночас технічні працівники, зокрема сторож, оператор котельні, слюсар, інспектор з військового обліку та електромонтер можуть заробляти від 9 491 до 14 530 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні зафіксовані випадки, коли військовослужбовці офіційно значаться на передовій, але фактично перебувають у тилових районах. При цьому їхні грошові виплати отримували керівники.