В Раді готують нові зарплати поліції: оклади можуть зрости до 33 280 грн

В Україні планують переглянути систему грошового забезпечення працівників Національної поліції, зокрема встановити мінімальний посадовий оклад на рівні щонайменше десяти прожиткових мінімумів. Окрім базового окладу, правоохоронцям можуть передбачити доплати за спеціальне звання, вислугу років та премії.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав необхідність змін до статті 94 закону №580-VIII Про Національну поліцію. Йдеться про норми, які регулюють грошове забезпечення поліцейських і можуть закріпити новий підхід до формування їхніх зарплат, повідомили "Новини.LIVE".

Парламенту рекомендували ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №6506-1. У першому читанні цю ініціативу підтримали 12 березня 2025 року, однак із умовою подальшого доопрацювання. У документі зазначається, що грошове забезпечення поліцейських має створювати належні матеріальні умови з урахуванням характеру служби, її інтенсивності та рівня небезпеки. Також воно повинно допомагати залучати до роботи кваліфікованих фахівців, мотивувати правоохоронців до високих результатів і компенсувати фізичні та інтелектуальні навантаження, пов’язані зі службою.

Відео дня

Розмір виплат для поліцейських пропонують визначати залежно від кількох чинників. До уваги братимуть посаду, спеціальне звання, тривалість служби, інтенсивність і умови роботи, кваліфікацію, а також наявність наукового ступеня або вченого звання.

За пропозиціями, посадовий оклад поліцейського має становити не менше десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на початок відповідного року. Виняток передбачений для курсантів і слухачів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які готують поліцейських.

У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Відповідно, мінімальний посадовий оклад правоохоронців за такою моделлю стартуватиме з 33 280 грн.

До грошового забезпечення поліцейських мають входити кілька видів виплат. Серед них – посадовий оклад, доплати за спеціальне звання, надбавки за вислугу років, виплати за роботу з доступом до державної таємниці, доплати за науковий ступінь або вчене звання, а також премії. При цьому розмір премії не повинен перевищувати 30% посадового окладу.

Окремо законопроєкт передбачає щомісячні надбавки за вислугу років. Їхній розмір залежатиме від стажу служби в поліції та визначатиметься у відсотках від посадового окладу.

Для поліцейських зі стажем від одного до двох років надбавка становитиме 5%. За вислугу від двох до чотирьох років передбачено 10%, від чотирьох до семи років – 15%, від семи до десяти років – 20%. Якщо правоохоронець служить від 10 до 13 років, надбавка може становити 25% посадового окладу. За стаж від 13 до 16 років передбачено 30%, від 16 до 19 років – 35%, від 19 до 22 років – 40%. Для поліцейських із вислугою від 22 до 25 років надбавка має становити 45%. Якщо стаж служби перевищує 25 років, розмір щомісячної надбавки може сягати 50% посадового окладу.

У документі також прописані гарантії для поліцейських, які тимчасово проходитимуть службу за межами України. За ними збережуть виплату грошового забезпечення в національній валюті, а також передбачать винагороду в іноземній валюті.

Правоохоронці, відряджені до інших органів державної влади, установ або організацій, також матимуть гарантії щодо виплат. Їм мають нараховувати грошове забезпечення з урахуванням окладу за посадою, яку вони обійматимуть у тому органі, установі чи організації, куди їх направили, а також інших передбачених виплат.

Нині під час воєнного стану для всіх поліцейських законодавством передбачена фіксована доплата у розмірі 10 000 грн. Для тих, хто несе службу в зоні бойових дій, додатково передбачено ще 30 000 грн. Фактичні зарплати правоохоронців залежать від досвіду, посади та регіону служби. У середньому патрульний отримує від 18 000 до 26 000 грн, а разом із доплатами його місячний дохід становить приблизно від 24 000 до 28 000 грн.

Дільничний офіцер у середньому має оклад від 25 000 до 28 000 грн. Із доплатами його місячний дохід може становити від 28 000 до 35 000 грн. Слідчі та детективи отримують приблизно від 30 000 до 45 000 грн. З урахуванням доплат їхній дохід може сягати від 35 000 до 50 000 грн на місяць. Керівники підрозділів мають оклади від 40 000 грн. Разом із доплатами їхній місячний дохід у середньому становить від 45 000 до 60 000 грн.

Нагадаємо, що Харківський окружний адмінсуд повернув позов екс-прокурора Дмитра Казака без розгляду. Він вимагав від Харківської та Запорізької обласних прокуратур майже 4,8 млн грн недоотриманої зарплати.

Раніше ми також інформували, що у березні 2026 року зарплату фактично отримали 165,4 тис. українських чиновників. Середня оплата праці в апаратах центральних органів виконавчої влади становила 58,64 тис. грн.