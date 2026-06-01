ТЦК расформируют, зарплаты до 350 тысяч: с 1 июня расскажут о реформах в ВСУ, — нардеп (видео)

Народный депутат партии "Голос" Соломия Бобровская рассказала о презентации реформы в армии, которую Министерство обороны Украины провело парламентариям неделей ранее. По ее словам, остальные граждане узнают детали с 1 июня. Реформа будет проходить в два этапа: на первом речь пойдет об упорядочении службы, на втором — о системе мобилизации и военкоматах.

Минобороны рассказало о "видении первого этапа реформ", который касается армии, а не терцентров комплектования или уклонистов, прозвучало в комментарии Бобровской медиа "Говорит Большой Львов". Согласно концепции, озвученной нардепам, зарплаты бойцов вырастут на 10 тысяч гривен, а за 30 дней "на нуле" они получат более 350 тыс. грн. Кроме того, стало известно о планах Минобороны на ТЦК, которые планируют "расчленить".

Реформа в армии — объяснение Бобровской см. с 1:35

Один из вопросов, о котором упомянули в эфире, касался системы мобилизации, вызывающей много неформальных споров на фоне заявления Буданова, что нужно ее продолжать, но без нарушений. Бобровская сказала, что в этом вопросе есть две стороны — мобилизация с насилием и коррупция в этой сфере. По словам политика, есть расценки на то, как "выйти из буса", есть "позорные выводы ВВК": поэтому с ТЦК будут новые решения.

"Команда Михаила точно понимает, что они больше в такой форме ТЦК не хотят видеть. И мне кажется, что будет "расчленение" их функциональных обязанностей — социального обеспечения отдельно, оповещения отдельно", — подчеркнула Бобровская.

Нардеп объяснила, что речь идет о процедуре рассылки повесток и принудительной доставки людей, которые избегают службы.

"Если человек не хочет по-хорошему, а стоит попробовать по-хорошему, тогда государство будет применять свои санкции, свои меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы и заменил тех, кто там с 2022-го года", — заявила она.

Реформа армии начнется с вопросов контрактов, СЗЧ, переводов из бригады в бригаду, из части в часть, прозвучало в эфире. 1 июня Минобороны публично расскажет о планах, и о них узнают рядовые граждане и бойцы Сил обороны, сказала нардеп. Изменения будут касаться пехотинцев, командования, боевых командиров, бойцов на фронте, на прифронтовой территории и в подразделениях логистики. В первую очередь решат вопрос сроков службы и выплат для пехотных подразделений.

"Военнослужащие в первую очередь узнают, какие контракты им предлагаются, как они могут служить, есть ли свет в конце тоннеля по поводу увольнения со службы и так далее. Стоит сказать, что на самом деле это все выглядит довольно оптимистично", — объяснила Бобровская свое отношение к идеям Минобороны.

Среди прочего, речь пойдет о повышении зарплат бойцам Сил обороны, уточнила нардеп. Благодаря еврокредиту и некоторым изменениям в экономике им повысят базовую зарплату с 20 тыс. до 30 тыс. Кроме того, благодаря повышению на 10+ тыс. грн вырастут выплаты военным "на первой линии". Если они будут находиться "на нуле", условно, 30 дней, то получат более 350 тыс. грн.

Реформа в армии — детали

Отметим, Фокус писал о реформе в армии, которую подготовило Минобороны и начало презентовать нардепам в последнюю неделю мая. Министр обороны Михаил Федоров отдельно встретился с депутатами разных фракций и рассказал детали изменений в армии. Выяснилось, что реформа действительно начнется с роста выплат и новых контрактов с истекшими сроками. Второй этап, который касается мобилизации и ТЦК, стартует со второй половины июня, объяснили нардепы после презентации.

Напоминаем, 20 мая медиа рассказали о реформе контрактов, которую может ввести главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.