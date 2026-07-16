Серьезная ошибка и договор о мобилизации: Федоров рассказал о проблемах реформ в армии и ТЦК (видео)

И.о. министра обороны Михаил Федоров, отчитываясь об итогах шестимесячного пребывания в должности, рассказал об ошибках, допущенных в ходе реформы армии и системы мобилизации. По словам Федорова, прежде чем приступать к такой реформе, следовало бы опросить украинцев, как они видят эту реформу, и только тогда начинать процесс. Как министр обороны, которого могут уволить решением народных депутатов, оценил свои собственные усилия по трансформации вооруженных сил?

Было ошибкой начинать реформу армии, не посоветовавшись перед этим с украинцами и военными, заявил Федоров во время итоговой пресс-конференции 16 июля. По его мнению, следовало бы собрать мнения заинтересованных групп — общественных активистов, народных депутатов, руководителей ТЦК и т. д. И только после этого можно было бы "заключить новый общественный договор" относительно реформы армии и системы мобилизации. Федоров отметил, что это может стать задачей для нового министра обороны, который станет его преемником в правительстве премьера Сергея Корецкого.

Увольнение Михаила Федорова — тезисы о реформировании армии см. с 1:21:16

Федоров ответил на вопрос народного депутата Ирины Совсун, которая поинтересовалась ошибками, допущенными чиновником во время работы в Минобороны. Среди прочего речь шла о необходимости демобилизации военных, которая так и не была осуществлена, и о необходимости усиления мобилизации, чтобы это стало возможным. В ответ министр сказал, что он и его команда, несмотря на большой опыт реформ, действительно кое-что недоработали: ошибки касались реформирования армии.

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"Мы допустили ошибку, которую нельзя допускать, когда начинаешь масштабные преобразования, затрагивающие большое количество людей. Мы не пообщались с украинским народом в лице депутатов, представляющих сам украинский народ, экспертных групп, военных, когда проводили первый этап реформирования вооруженных сил и предлагали контракты", — сказал он.

Продолжая свой ответ, и.о. министра обороны добавил, что сначала следовало бы посоветоваться, и тогда появилась бы возможность заключить новое "соглашение" с обществом по поводу мобилизации.

"Нужно открыто поговорить с обществом, обнародовать концепцию, собрать различные группы, поговорить со всеми депутатами в регионах, отдельно собрать всех руководителей ТЦК, с полицией, со всеми нужно поговорить и сформировать новый общественный договор о реформе ТЦК", — подытожил Федоров.

Увольнение Михаила Федорова — подробности реформ в армии

Отметим, что Фокус писал о реформе армии, которую в июне 2026 года начал Михаил Федоров. Среди прочего, вводились контракты с фиксированным сроком, дававшие людям право на передышку после года-двух боевых действий. При этом контракты предлагали подписать бойцам, которые уже четыре, а то и больше лет, находились в армии. Кроме того, речь шла о повышении денежного довольствия для различных должностей в армии — от тыловых подразделений и сил логистики до бойцов на передовой. Во второй половине июня обещали начать реформу системы мобилизации, но, кроме анонса, другие детали так и не обнародовали. При этом народные депутаты предполагали, что речь может идти, например, о реорганизации ТЦК и переложении обязанностей по мобилизации на полицию и местные власти.

Между тем после отставки правительства Юлии Свириденко и утверждения нового премьер-министра Сергея Корецкого начались дискуссии о возможной замене министра обороны Федорова. Вместо него рассматривали кандидатуру действующего главы МИД Игоря Клименко. 16 июля группа народных депутатов сообщила, что фракция "Слуги народа" не пришла к согласию по поводу Федорова и разошлась для проведения новых консультаций.

Напоминаем, что после появления информации об увольнении Михаила Федорова украинцы начали выходить на акции протеста: кадры с места событий показали людей с картонными плакатами в поддержку министра.