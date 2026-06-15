От 30 до 300 тысяч: какие контракты и зарплаты ждут ВСУ на первом этапе реформы (видео)

Заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник рассказал о направлениях реформ в армии, касающихся денежного обеспечения и контрактов. Выяснилось, что военнообязанные получат возможность заключить контракт на срок от 6 до 14 месяцев, причем продолжительность зависит от текущего статуса. Кроме того, повышают зарплату: некоторые подразделения будут получать 300–450 тыс. грн.

Минобороны ввело три вида контрактов — базовый, боевой и пехотно-штурмовой, — сообщил Баник во время брифинга в медиацентре информационного агентства "Укринформ". Во время презентации первого этапа реформы армии, которая состоялась 15 июня, представитель Минобороны рассказал об изменениях в денежном обеспечении, о гарантированной отсрочке и об условиях возвращения тех, кто самовольно покинул часть (ушел в СЗЧ).

Армейская реформа — Мстислав Баник, презентация Минобороны 15 июня

Реформа армии — денежное обеспечение, надбавки и новые контракты

Баник подчеркнул, что сегодня начинается первый этап трансформации украинской армии, в которой за годы накопилось много проблем. Минобороны решило начать с реформирования системы контрактов и зарплат, которые получают военнослужащие.

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Денежное обеспечение — изменения, вводимые Министерством обороны.

Зарплата в тылу — 30 тыс. грн (20 тыс. грн — базовая зарплата и "плюс" 10 тыс. грн в качестве доплаты).

Зарплата для тех, кто находится в зоне боевых действий, зависит от направления работы:

управление и обеспечение — 50 тыс. грн (базовая зарплата 20 тыс. грн "плюс" дополнительное вознаграждение 30 тыс. грн);

командные пункты в зоне боевых действий — 70 тыс. грн (20 тыс. "плюс" 50 тыс. грн);

пилоты БПЛА, операторы НРК, артиллеристы, РЭБ и т. д. — 120 тыс. грн (20 тыс. грн "плюс" 100 тыс. грн);

пехотно-штурмовые подразделения (первая линия) — 300 тыс. в среднем (20 тыс. "плюс" 20 тыс./сутки за ударно-поисковые действия, "плюс" 10 тыс./сутки за пребывание на позициях, "плюс" 40 тыс./сутки за штурмовые действия и продвижение вперед).

Дополнительные выплаты (одинаковые для всех):

бонусы — по 100 тыс. грн за каждого пленного, по 15 тыс. грн за уничтожение врага;

гарантированные дополнительные выплаты — 27–33 тыс. грн для всех мобилизованных и добровольцев, впервые заключающих контракт, и от 20 тыс. грн в год на оздоровление.

Новые контракты — продолжительность и заработная плата различаются в зависимости от подразделения:

пехотно-штурмовой контракт — пехотные должности в определенных боевых подразделениях, активное участие в боях. Продолжительность — 10 мес. для действующих военных/14 мес. для новобранцев/6 мес. для военных, уволенных во время войны. Зарплата — средняя 300 тыс. грн, максимальная 450 тыс. грн;

боевой контракт — определенные боевые должности (пилоты БПЛА, операторы НРК, артиллерия). Продолжительность 24 мес. Зарплата — 120 тыс. грн во время пребывания в боях, 30 тыс. во время пребывания в тылу;

базовый контракт — другие должности в боевых подразделениях (делопроизводители, логисты, штабная работа). Продолжительность 24 месяца. Зарплата — минимум 30 тыс. грн, максимум — до 70 тыс. грн.

Реформа армии — Минобороны о денежном обеспечении Реформа армии — Минобороны о дополнительных выплатах Реформа армии — Минобороны о контрактах пехотно-штурмовых подразделений Реформа армии — Минобороны о видах контрактов

Условия перевода и заключения контрактов

Минобороны также разъяснило новые условия перевода. Выяснилось, что этой возможностью можно воспользоваться один раз в год, при этом решение может быть отложено не более чем на месяц. Кроме того, существуют ограничения на одновременный перевод большого количества людей — возможно только 50 человек из бригады или полка и до 10 человек из батальона. Бойцам дают гарантии, что их не будут переводить в другие части в течение шести месяцев.

Еще один тезис касался мобилизованных, которые не заключат новые контракты. Баник пояснил, что такие люди будут получать такое же денежное довольствие, как и другие в таких же условиях (например, 300 тыс. на "нуле"). В то же время бойцы с контрактами смогут "через 10 месяцев поехать домой", а просто мобилизованные будут находиться в армии до демобилизации. К тому же, существуют определенные ограничения для офицеров: их не будут массово отпускать из армии, поскольку они слишком ценны, пояснил представитель Минобороны.

Издание "Фокус" писало о реформе армии, которую Минобороны в начале июня представило депутатам Верховной Рады. Выяснилось, что реформа пройдет в два этапа. Первый этап — изменение контрактов и денежного обеспечения: это направление было представлено общественности 15 июня. Второй этап — реформа системы мобилизации и работы ТЦК: об этом направлении данных нет. Между тем народные депутаты высказали мнение, что терцентры комплектования следует либо расформировать, либо ограничить их работу учетом военнослужащих.

Напоминаем, что 12 июня впервые стали известны основные положения реформы армии: в Минобороны сообщили, сколько будут получать бойцы на "нуле".