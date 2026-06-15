Від 30 до 300 тисяч: які контракти та зарплати очікують ЗСУ на першому етапі реформи (відео)

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік розповів про напрямки реформ в армії, які стосуються грошового забезпечення та контрактів. З'ясувалось, що військовозобов'язані отримають можливість укласти контракт на термін від 6 до 14 місяців, і тривалість залежить від поточного статусу. Крім того, підіймають зарплату: деякі підрозділи отримуватимуть 300-450 тис. грн.

Міноборони створило три види контрактів — базовий, бойовий та піхотно-штурмовий, сказав Банік під час брифінгу у медіацентрі інформаційного агентства "Укрінформ". Під час презентації першого етапу реформи армії, яку провели 15 червня, представник Міноборони розповів про зміни грошового забезпечення, про гарантовану відстрочку та про умови повернення тих, хто самовільно залишив частину (пішов у СЗЧ).

Армійська реформа — Мстислав Банік, презентація Міноборони 15 червня

Реформа армії — грошове забезпечення, доплати та нові контракти

Банік наголосив, що на сьогодні починається перший етап трансформації української армії, у якій протягом років з'явилось багато проблем. Міноборони вирішило почати з реформування системи контрактів та зарплат, які отримують у війську.

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Грошове забезпечення — зміни, які запроваджує Міноборони.

Зарплата в тилу — 30 тис. грн (20 тис. грн — базова зарплата, і "плюс" 10 тис. грн як доплата).

Зарплата для тих, хто перебуває у зоні виконання бойових завдань, залежить від напрямку роботи:

управління та запечення — 50 тис. грн (базова зарплата 20 тис. грн "плюс" додаткова винагорода 30 тис. грн);

командні пункти у зоні бойових дій — 70 тис. грн (20 тис. "плюс" 50 тис. грн);

пілоти БпЛА, оператори НРК, артилеристи, РЕБ тощо — 120 тис. грн (20 тис. грн "плюс" 100 тис. грн);

піхотно-штурмові підрозділи (перша лінія) — 300 тис. в середньому (20 тис. "плюс" 20 тис./добу за ударно-пошукові дії, "плюс" 10 тис./добу за перебування на позиціях, "плюс" 40 тис./добу за штурмові дії та просування вперед).

Додаткові виплати (однакові для всіх):

бонуси — по 100 тис. грн за кожного полоненого, по 15 тис. грн за ліквідацію ворога;

гарантовані додаткові виплати — 27-33 тис. грн для усіх мобілізованих та добровольців, які вперше укладають контракт, і від 20 тис. грн на рік на оздоровлення.

Нові контракти — тривалість та зарплата відрізняються залежно від підрозділу:

піхотно-штурмовий контракт — піхотні посади у певних бойових підрозділах, активна участь у боях. Тривалість — 10 міс. для чинних військових/14 міс. для новобранців/6 міс. для військових, звільнених під час війни. Зарплата — середня 300 тис. грн, максимальна 450 тис. грн;

бойовий контракт — певні бойові посади (пілоти БпЛА, оператори НРК, артилерія). Тривалість 24 міс. Зарплата — 120 тис. грн під час перебування у боях, 30 тис. під час перебування в тилу;

базовий контракт — інші посади у бойових підрозділах (діловоди, логісти, штабна робота). Тривалість 24 місяці. Зарплата — мінімум 30 тис. грн, максимум — до 70 тис. грн.

Реформа армії — Міноборони про грошове забезпечення Реформа армії — Міноборони про додаткові виплати Реформа армії — Міноборони про піхотно-штурмові контракти Реформа армії — Міноборони про види контрактів

Умови переведення та укладання контрактів

Міноборони також пояснило нові умови переведення. З'ясувалось, що такою можливістю можна скористатись раз на рік і при цьому рішення можуть відкласти не більше як на місяць. Крім того, є обмеження щодо одночасного переведення великої кількості людей — можливо лише 50 ос. з бригади чи полку та до 10 ос. з батальйону. Бійцям надають гарантії, що їх не переводитимуть в інші частину протягом шести місяців.

Ще одна теза стосувалась мобілізованих, які не укладуть нові контракти. Банік пояснив, що такі люди отримуватимуть таке ж грошове забезпечення, які інші у таких же умовах (наприклад, 300 тис. на "нулі"). Водночас бійці з контрактами зможуть "через 10 місяців поїхати додому", і просто мобілізований перебуватиме в армії до демобілізації. До всього, є певні обмеження для офіцерів: їх не будуть масово відпускати з армії, оскільки вони надто цінні, пояснив представник Міноборони.

Фокус писав про реформу армії, яку Міноборони на початку червня презентувало депутатам Верховної Ради. З'ясувалось, що реформа відбудеться у два етапи. Перший етап — зміна контрактів та грошового забезпечення: цей напрямок презентували громадськості 15 червня. Другий етап — реформа системи мобілізації та роботи ТЦК: про цей напрямок даних немає. Тим часом народні депутати висловили думку, що терцентри комплектування слід або розформувати, або обмежити їхню роботу обліком військовослужбовців.

Нагадуємо, 12 червня вперше стали відомі основні пункти реформи армії: в Міноборони озвучили, скільки отримуватимуть бійці на "нулі".