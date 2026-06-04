ТЦК без повісток та "інвентаризація" чоловіків: які реформи мобілізації пропонують нардепи (відео)

Під час реформи територіальних центрів комплектування їм можуть залишити лише сервісні функції й заберуть участь у заходах насильницького характеру, розповіли нардепи під час обговорення змін мобілізації. Крім того, частину старого функціоналу планують перекласти на поліцію та органи влади, які дистанціювались від призову та передали цю роботу військовим та армії. Яке бачення нардепів на реформу ТЦК, яку планує провести Міністерство оборони.

Народні депутати Сергій Рудик з групи "Партія за майбутнє" та Олег Синютка з "Європейської солідарності" обговорили проблеми системи мобілізації та роботи ТЦК в ефірі YouTube-каналу медіа "Радіо Свобода". Нардеп Рудик пояснив, що ТЦК виконують "невластиві" функції силового примусу, і це слід змінити. Синютка додав, що потрібно впорядкувати облік військовозобов'язаних, грошове забезпечення та роботу органів влади, які переклали відповідальність.

Реформа армії — нардепи та юристи про проблеми ТЦК та мобілізації

Під час розмови нагадали про насильницькі випадки під час вручення повісток, про корупцію та зловживання. Також зачепили роль поліції, яка стоїть осторонь, та роль військових, яких після поранень відправили служити у ТЦК, де вони бачать негатив від суспільства. Ведуча Власта Лазур поцікавилась у нардепів, чи можна провести реформу армії без змін у роботі військкоматів. У відповідь Сергій Рудик пояснив, що призовом військовозобов'язаних має займатись інша установа, а не ТЦК. З його слів, мають створити новий орган, який займатиметься цим питанням.

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"Це не військових справа мобілізовувати цивільних людей. Це справа цивільних і спеціального органу, який, я сподіваюсь, з'явиться в Україні… Це два зовсім різних поняття", — пролунало в ефірі.

Нардеп також зауважив несправедливість щодо військових, яких примушують виконувати "план мобілізації", інакше вони отримують "стягнення". Також він висловився щодо ролі поліції. Парламентар наголосив, що поліція повинна повернутись до виконання обов'язків, які переклала на військкомів.

"Тобто по поліцейських ситуація дуже проста: або воюйте, як всі, або виконуйте те, що передбачено законом про мобілізацію й оповіщайте населення. Беріть на себе цю функцію", — сказав Рудик.

Тим часом нардеп Синютка зауважив, що просте перейменування ТЦК не розв'яже проблеми, і це показала попередня реформа, коли замість комісаріатів з'явились терцентри комплектування. Політик пропонує кілька кроків: це "інвентаризація тих людей, які сьогодні не мають відтермінування", гарантоване навчання та грошове забезпечення військовим, а влада повинна "забезпечити координацію абсолютно всіх гілок влади, [без чого] жодного результату не буде".

Реформа армії — деталі

Міноборони України презентувало плани на реформу армії у Верховній Раді. В кінці травня міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з нардепами усіх фракцій та розповів, що найперше почнуть з підняття зарплат, нових контрактів та впорядкування переведення. Другий етап реформи має зачепити ТЦК та систему мобілізації, але деталі поки офіційно не оприлюднювали й відклали на другу половину червня.

Зазначимо, нардепка Анна Скороход розкрила деякі деталі реформ, запланованих Міноборони. З її слів, ТЦК можуть розформувати й з'явиться два органи — один вестиме облік, інший — займатиметься оповіщенням.

Нагадуємо, 1 червня представниця "Спілки українських підприємців" Катерина Глазкова розповіла, як зміна правил бронювання вплине на кількість працівників на підприємствах критичної інфраструктури.