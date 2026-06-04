ТЦК без повесток и "инвентаризация" мужчин: какие реформы мобилизации предлагают нардепы (видео)

Во время реформы территориальных центров комплектования им могут оставить только сервисные функции и заберут участие в мероприятиях насильственного характера, рассказали нардепы при обсуждении изменений мобилизации. Кроме того, часть старого функционала планируют переложить на полицию и органы власти, которые дистанцировались от призыва и передали эту работу военным и армии. Каково видение нардепов на реформу ТЦК, которую планирует провести Министерство обороны.

Народные депутаты Сергей Рудик из группы "Партия за будущее" и Олег Синютка из "Европейской солидарности" обсудили проблемы системы мобилизации и работы ТЦК в эфире YouTube-канала медиа "Радио Свобода". Нардеп Рудик объяснил, что ТЦК выполняют "несвойственные" функции силового принуждения, и это следует изменить. Синютка добавил, что нужно упорядочить учет военнообязанных, денежное обеспечение и работу органов власти, которые переложили ответственность.

Реформа армии — нардепы и юристы о проблемах ТЦК и мобилизации

Во время разговора напомнили о насильственных случаях во время вручения повесток, о коррупции и злоупотреблениях. Также затронули роль полиции, которая стоит в стороне, и роль военных, которых после ранений отправили служить в ТЦК, где они видят негатив от общества. Ведущая Власта Лазурь поинтересовалась у нардепов, можно ли провести реформу армии без изменений в работе военкоматов. В ответ Сергей Рудик объяснил, что призывом военнообязанных должно заниматься другое учреждение, а не ТЦК. По его словам, должны создать новый орган, который будет заниматься этим вопросом.

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"Это не военное дело мобилизовать гражданских людей. Это дело гражданских и специального органа, который, я надеюсь, появится в Украине... Это два совершенно разных понятия", — прозвучало в эфире.

Нардеп также отметил несправедливость в отношении военных, которых заставляют выполнять "план мобилизации", иначе они получают "взыскания". Также он высказался относительно роли полиции. Парламентарий подчеркнул, что полиция должна вернуться к выполнению обязанностей, которые переложила на военкоматов.

"То есть по полицейским ситуация очень простая: или воюйте, как все, или выполняйте то, что предусмотрено законом о мобилизации и оповещайте население. Берите на себя эту функцию", — сказал Рудик.

Между тем нардеп Синютка отметил, что простое переименование ТЦК не решит проблемы, и это показала предыдущая реформа, когда вместо комиссариатов появились терцентры комплектования. Политик предлагает несколько шагов: это "инвентаризация тех людей, которые сегодня не имеют отсрочки", гарантированное обучение и денежное обеспечение военным, а власть должна "обеспечить координацию абсолютно всех ветвей власти, [без чего] никакого результата не будет".

Реформа армии — детали

Минобороны Украины представило планы на реформу армии в Верховной Раде. В конце мая министр обороны Михаил Федоров встретился с нардепами всех фракций и рассказал, что в первую очередь начнут с поднятия зарплат, новых контрактов и упорядочения перевода. Второй этап реформы должен затронуть ТЦК и систему мобилизации, но детали пока официально не обнародовали и отложили на вторую половину июня.

Отметим, нардеп Анна Скороход раскрыла некоторые детали реформ, запланированных Минобороны. По ее словам, ТЦК могут расформировать и появится два органа — один будет вести учет, другой — заниматься оповещением.

Напоминаем, 1 июня представитель "Союза украинских предпринимателей" Екатерина Глазкова рассказала, как изменение правил бронирования повлияет на количество работников на предприятиях критической инфраструктуры.