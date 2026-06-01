На 15% меньше работников: что изменят обновленные правила отсрочки от мобилизации

Украинские предприниматели, которые работают "в белую", могут потерять от 5 до 15% забронированных работников, рассказала представитель бизнес-ассоциации. Изменения произойдут из-за новаций в условиях отсрочки, поскольку зарплата для получения брони вырастет на более чем 4 тыс. грн. Какие изменения ожидают украинских граждан из-за изменения условий бронирования для бизнеса?

Минэкономики не ответило на вопрос медиа "Суспільне", которое поинтересовалось, как изменится количество забронированных из-за роста уровня "белой" зарплаты для бронирования, говорится в материале, который появился 1 июня. Зато на вопрос ответила представительница "Союза украинских предпринимателей" Екатерина Глазкова, которая рассказала, что может произойти в бизнесах членов сообщества.

Бизнесмены, которые являются членами профильного союза, могут потерять от 5 до 15% забронированных работников, привели медиа слова Глазковой. Также привели позицию министра экономики Алексея Соболева: чиновник не ожидает значительного уменьшения количества мужчин с отсрочкой. Указывается, что возможно колебание на уровне 1,1-1,3 млн человек.

"[На вопрос об уменьшении количества забронированных в Минэкономики] сообщили, что соответствующих расчетов не имеют", — написало "Суспільне".

Глазкова и Минэкономики не приводили ориентировочных расчетов по количеству людей, которые могут потерять отсрочку. Между тем 18 мая Соболев в эфире телемарафона говорил, что на сегодня, до новых условий, насчитывается около 1,37 млн забронированных (это 13% от всех работающих). При этом изменения касаются коммерческих (негосударственных и некоммунальных компаний), которые предоставляют 60% налоговых поступлений в бюджет. Если принять во внимание, что их количество планируют держать на уровне 1,1-1,3 млн, то, следовательно, отсрочку могут потерять от 70 тыс. до 270 тыс. человек (ориентировочно), то есть 5-20%.

Отсрочки от мобилизации — детали

Отметим, в мае 2026 года Кабинет министров принял постановление, которое вносит изменения в постановление №76 с условиями бронирования для работников критически важной инфраструктуры. С 2024 года действовало условие, что бронировать можно военнообязанного, который получит заработную плату не менее 2,5 минимальной. То есть, речь шла о 21 617 грн. Согласно новой идее правительства, коэффициент возрастет до 3. Таким образом уровень зарплаты для бронирования на критически важных предприятиях поднимется до 25 941 грн. В то же время, отдельно отметили, что изменения не касаются предприятий, работающих в прифронтовой зоне, в зоне боевых действий и на деоккупированных территориях: там и дальше действующий коэффициент 2,5. На портале ТСН уточнили, что нововведения заработают не с 1 июня, а с середины месяца.

