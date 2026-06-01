На 15% менше працівників: що змінять оновлені правила відстрочки від мобілізації

Українські підприємці, які працюють "в білу", можуть втратити від 5 до 15% заброньованих працівників, розповіла представниця бізнес-асоціації. Зміни стануться через новації в умовах відстрочки, оскільки зарплата для отримання броні зросте на більш як 4 тис. грн. Які зміни очікують українських громадян через зміну умов бронювання для бізнесу?

Мінекономіки не відповіло на питання медіа "Суспільне", яке поцікавилось, як зміниться кількість заброньованих через зростання рівня "білої" зарплати для бронювання, ідеться у матеріалі, який з'явився 1 червня. Натомість на питання відповіла представниця "Спілки українських підприємців" Катерина Глазкова, яка розповіла, що може статись у бізнесах членів спільноти.

Бізнесмени, які є членами профільної спілки, можуть втратити від 5 до 15% заброньованих працівників, навели медіа слова Глазкової. Також навели позицію міністра економіки Олексія Соболєва: посадовець не очікує значного зменшення кількості чоловіків з відстрочкою. Вказується, що можливе коливання на рівні 1,1-1,3 млн осіб.

"[На питання про зменшення кількості заброньованих в Мінекономіки] повідомили, що відповідних розрахунків не мають", — написало "Суспільне".

Глазкова та Мінекономіки не наводили орієнтовних розрахунків щодо кількості людей, які можуть втратити відстрочку. Тим часом 18 травня Соболєв у ефірі телемарафону говорив, що на сьогодні, до нових умов, нараховується близько 1,37 млн заброньованих (це 13% від усіх працюючих). При цьому зміни стосуються комерційних (недержавних та некомунальних компаній), які надають 60% податкових надходжень до бюджету. Якщо взяти до уваги, що їхню кількість планують тримати на рівні 1,1-1,3 млн, то, отже, відстрочку можуть втратити від 70 тис. до 270 тис. осіб (орієнтовно), тобто 5-20%.

Зазначимо, у травні 2026 року Кабінет міністрів прийняв постанову, яка вносить зміни у постанову №76 з умовами бронювання для працівників критично важливої інфраструктури. З 2024 року діяла умова, що бронювати можна військовозобов'язаного, який отримає заробітну плату не менш як 2,5 мінімальної. Тобто, ішлося про 21 617 грн. Згідно з новою ідеєю уряду, коефіцієнт зросте до 3. Таким чином рівень зарплати для бронювання на критично важливих підприємствах підніметься до 25 941 грн. Водночас, окремо зауважили, що зміни не стосуються підприємств, які працюють у прифронтовій зоні, у зоні бойових дій та на деокупованих територіях: там і далі чинний коефіцієнт 2,5. На порталі ТСН уточнили, що нововведення запрацюють не з 1 червня, а з середини місяця.

