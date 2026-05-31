Відстрочка під загрозою у червні: кого можуть позбавити бронювання та що зміниться

В Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація, однак уже в червні для військовозобов'язаних готують низку нововведень. Зміни стосуватимуться системи бронювання працівників критично важливих підприємств та оновлення застосунку "Резерв+".

Як і раніше, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, придатні до служби та не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання, повідомили у ТСН.

Разом із тим у червні для військовозобов'язаних заплановано низку змін. Частина нововведень стосуватиметься бронювання співробітників критично важливих підприємств, а також реформування підходів до комплектування армії. Як і зараз, мобілізаційні заходи поширюватимуться на чоловіків від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають права на відстрочку.

Водночас Міністерство оборони готує чергове оновлення застосунку «Резерв+». Перші нові можливості користувачі можуть отримати вже на початку червня. Крім цього, у відомстві планують поступово змінювати сам підхід до мобілізації. Якщо раніше основна увага приділялася масовому оповіщенню громадян, то надалі акцент робитимуть на професійних навичках та спеціалізації військовозобов'язаних.

Передусім йдеться про залучення до війська фахівців, яких найбільше потребує армія: медиків, водіїв, спеціалістів ІТ-сфери, зв'язківців та представників інших необхідних професій.

З 1 червня оновлені правила бронювання ще не набудуть чинності. Кабінет Міністрів уже схвалив відповідну постанову, однак, за попередніми оцінками, нововведення запрацюють приблизно в середині червня – через десять днів після офіційної публікації документа. У Міністерстві економіки зазначають, що зміни спрямовані на підвищення прозорості процедури та мінімізацію можливих зловживань.

Хто ризикує втратити бронювання

Одним із ключових нововведень стануть нові вимоги до рівня заробітної плати на критично важливих підприємствах. Для отримання права на бронювання співробітників середня зарплата на підприємстві повинна становити не менше 25 941 гривні, що відповідає трьом мінімальним зарплатам. Для компаній, які працюють у прифронтових регіонах, передбачено м'якші вимоги – на рівні 21 618 гривень.

У разі невідповідності новим критеріям підприємство може втратити статус критично важливого. Разом із цим воно втратить і право на бронювання своїх працівників. Втім, автоматичного скасування чинних бронювань не буде. У Мінекономіки пояснили, що діючі статуси та відстрочки зберігатимуться на час проведення перевірок. Для підтвердження відповідності новим вимогам бізнесу планують надати тримісячний перехідний період – орієнтовно до 1 вересня.

Окремі нововведення торкнуться працівників, які працюють за сумісництвом. Якщо людина має декілька місць роботи та вже користується відстрочкою від мобілізації, її враховуватимуть у квоті бронювання лише один раз. У Мінекономіки вважають, що це дозволить усунути практику, коли сумісництво фактично створювало додаткові можливості для бронювання.

Крім того, міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації повинні переглянути критерії визначення критично важливих підприємств. У відомстві наголошують, що підприємства матимуть достатньо часу для підтвердження своєї відповідності новим вимогам.

У червні також мають розпочатися перші зміни в системі проходження служби, які раніше анонсував Володимир Зеленський. Очікується перегляд системи грошового забезпечення військовослужбовців. Для тилових посад мінімальні виплати можуть становити щонайменше 30 тисяч гривень, а для військових на бойових напрямках – бути значно вищими. Раніше президент заявляв, що піхотинці залежно від виконання бойових завдань можуть отримувати від 250 до 400 тисяч гривень.

Також глава держави повідомляв про підготовку спеціальних контрактів для піхотинців і нового підходу до проходження служби. Наприкінці травня радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що реформа реалізовуватиметься у два етапи. За його словами, українські піхотинці отримуватимуть значно вищі виплати, ніж зараз, а також запровадять контрактну систему. Стерненко також зазначив, що надалі може з'явитися механізм демобілізації за принципом черговості – залежно від часу початку служби військовослужбовця.

Другий етап реформ безпосередньо стосуватиметься мобілізаційної системи. За словами радника міністра оборони, вона суттєво відрізнятиметься від тієї моделі, яка діє нині, хоча конкретні деталі поки не розголошуються.

Нагадаємо, що народний депутат Ярослав Железняк повідомив про підготовку урядом змін до порядку бронювання військовозобов'язаних. Нововведення також стосуються резидентів Дія.City та перегляду критеріїв визначення критично важливих підприємств. Кабінет міністрів планує зробити систему бронювання більш прозорою та унеможливити зловживання.

Раніше ми також інформували, що Мінекономіки встановило для бізнесу дедлайн до 1 вересня 2026 року для підтвердження статусу критично важливих підприємств. Про необхідність пройти повторну перевірку повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Підприємствам надали тримісячний перехідний період для приведення документів у відповідність до нових вимог.