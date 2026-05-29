В Україні змінили правила бронювання: бізнес отримав дедлайн — заява Мінекономіки

Підприємствам України встановили термін для оновлення статусу критичності. За новими правилами, бізнес має підтвердити бронювання працівників до 1 вересня. Про це 29 травня повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

За словами очільника Мінекономіки, компанії мають скористатися перехідним періодом для проходження процедури підтвердження статусу критичності.

"Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм", — повідомив Соболєв.

Він підкреслив, що механізм уже відпрацьований, а необхідні документи підготовлені, тому процес має бути швидшим і простішим за попередній перегляд наприкінці 2024 року.

Чи потрібно буде постійно оновлювати статус критичності

Соболєв також зазначив, що постійного оновлення статусу не передбачено. Перегляд відбуватиметься приблизно раз на півтора року в умовах воєнного стану, що, на його думку, дозволяє враховувати зміни в економіці та безпековій ситуації.

Підприємства мають три місяці на підтвердження критичності

Окремо очільник Мінекономіки прокоментував ВВП України, заявивши,що твердження про спад не відповідают дійсності.

За його оцінкою, 2025 року економіка України зросла майже на 2%, а реальні доходи населення підвищилися приблизно на 7% понад рівень інфляції в Україні

Нагадаємо, що зростання світових цін на нафту та газ уже впливає на внутрішній ринок і відображається у вартості пального та інших товарів, раніше заявляв голова НБУ Андрій Пишний. А за прогнозом енергоексперта Сергія Куюна, ціна на дизель на українських АЗС може зрости до 90 грн за літр.

Також Фокус вже повідомляв, що під час воєнного стану український бізнес зіткнувся з вимогою звітувати про транспорт до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).