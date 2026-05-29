Відсутність автомобілів, спецтехніки чи водіїв більше не гарантує бізнесу спокою у взаємодії із ТЦК. Підприємства, які не подають відомості про транспорт, ризикують отримати штраф розміром до 60 тис. грн.

Під час воєнного стану український бізнес зіткнувся з вимогою, яку багато підприємців вважали суто формальною. Йдеться про звіт про транспорт до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Проблема в тому, що штраф можуть отримати навіть ті компанії, які взагалі не мають автомобілів, техніки чи водіїв.

Бізнес має подавати звіт про транспорт до ТЦК

Українські підприємства, установи та організації мають двічі на рік подавати відомості про транспортні засоби та техніку: до 20 червня та до 20 грудня. Це передбачено законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також "Положенням про військово-транспортний обов’язок", затвердженим постановою Кабміну №1921 від 28 грудня 2000 року.

Ці документи зобов’язують керівників підприємств повідомляти ТЦК про наявність транспортних засобів і техніки, їхній технічний стан, а також про співробітників, які працюють на такому транспорті. Окремо подаються дані щодо водних транспортних засобів за формою та порядком, які визначають Міноборони разом з Мінінфраструктури.

Як проаналізувала "Судова-юридична газета", підприємства мають інформувати навіть у разі відсутності транспорту, тож бізнесу потрібно надати так званий нульовий звіт.

Який штраф загрожує бізнесу

За неподання відомостей до ТЦК підприємство можуть притягнути до відповідальності за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона стосується порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Після змін у законодавстві штрафи за такі порушення суттєво зросли. В умовах особливого періоду для посадових осіб передбачено фінансове покарання у розмірі від 34 000 до 59 500 грн.

Тобто навіть неподання "нульового" звіту про транспорт може обернутися для компанії значними фінансовими втратами.

Конфлікти між ТЦК та бізнесом

Конфлікти між бізнесом і ТЦК можливі саме через неподання "нульовою" звітності. Насамперед це стосується новостворених компаній, малого бізнесу, підприємств без транспортних засобів, а також компаній, які фактично не ведуть діяльності, тому і в більшості випадків не знають про необхідність звітувати перед ТЦК.

Підприємці виходять із того, що за відсутності автопарку військово-транспортний обов’язок не має виникати. Натомість ТЦК дотримуються формального підходу і наголошуються на важливості не лише повідомляти про наявний транспорт, а й подавати звіти.

Чи можна не подавати звітність у разі відсутності транспорту — судова практика

Суди вже почали розглядати спори між бізнесом і ТЦК щодо таких штрафів. Зокрема, у справі №158/728/26 суд підтвердив правомірність штрафу у 34 тис. грн за неподання інформації про транспортні засоби, техніку та працівників.

Хоча підприємство не мало транспорту, персоналу і не здійснювало активної діяльності, суд дійшов висновку, що обов’язок подати відомості до ТЦК мав місце, незалежно від наявності автомобілів або введення діяльності, тому підтримав необхідність подавати "нульову" звітність.

Чи можна оскаржити штраф від ТЦК

Штраф від ТЦК можна оскаржити. Оскільки суди й надалі перевіряють, чи дотрималися посадові особи всіх процедурних вимог. Про це свідчить справа № 552/6828/25.

Підставами для скасування штрафу можуть бути:

неналежне повідомлення про розгляд справи;

відсутність доказів правопорушення;

помилки у кваліфікації;

порушення строків притягнення до відповідальності.

Навіть попри посилення контролю за виконанням мобілізаційних обов’язків, ТЦК мають діяти в межах законодавства й забезпечувати особі право на захист. Зокрема, йдеться про правильно оформлені протоколи, коректну кваліфікацію порушення, чітке зазначення норми, яку було порушено, дотримання строків притягнення до відповідальності та належне повідомлення особи про розгляд справи.

Як уникнути проблем із ТЦК

Щоб зменшити ризик штрафу, бізнесу варто переглянути свій підхід до звітності перед ТЦК. Навіть якщо компанія не має автомобілів, спецтехніки чи водіїв, безпечніше подати "нульовий" звіт.

Підприємствам варто:

перевірити, чи подавалися відомості про транспорт у попередні періоди;

підготувати звіт про транспорт навіть за відсутності машин;

зберігати докази подання документів;

вчасно подавати звітність, а саме до 20 червня та до 20 грудня;

у разі штрафу перевіряти дотримання процедури з боку ТЦК;

консультуватися з юристами перед оскарженням постанови.

Особливо уважними мають бути компанії, які не ведуть активної діяльності. Оскільки відсутність операцій, працівників або транспорту не гарантує, що ТЦК не вважатиме неподання звіту порушенням.

