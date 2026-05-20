Українців попереджають про штрафи розміром у десятки тисяч гривень. Фокус з'ясував, за які порушення доведеться заплатити найбільше і коли борг закриває шлях за кордон.

Українці звикли до штрафів за порушення правил дорожнього руху. Проте є набагато більше причин стягнення коштів. Зокрема штрафи стосуються військового обліку, касової дисципліни, трудових відносин і мовного законодавства. Ба більше, в Україні готують нові штрафи для водіїв та любителів магії, а також хочуть збільшити розмір стягнення за російськомовний контент.

Штрафи ПДР — за що можуть покарати водіїв у 2026 році

Найсуворіше каратимуть власників автівок за керування у стані сп’яніння, їзду без посвідчення водія та повторні порушення після його позбавлення. У таких випадках суми штрафів становлять від 17 000 до 51 000 грн, а водій ризикує залишитися без прав на декілька років.

Згідно зі статтями КУпАП, основні штрафи для водіїв у 2026 році наступні:

відсутність страховки — 850 грн. Якщо водій без поліса стане винуватцем ДТП, збитки постраждалим доведеться компенсувати самостійно;

перевищення швидкості на 20–50 км/год — 340 грн;

перевищення швидкості понад 50 км/год — 1 700 грн;

створення аварійної ситуації через перевищення швидкості — ще 1 445 грн і можливе позбавлення прав на 6–12 місяців;

непристебнутий пасок або розмова телефоном без гарнітури — 510 грн;

проїзд на червоне світло — 510 грн;

їзда смугою громадського транспорту — 680 грн;

відсутність дитячого автокрісла — 510 грн, повторно протягом року — 850 грн;

забули водійське посвідчення вдома — 425 грн;

керування без чинних прав — 3 400 грн;

керування після позбавлення прав — 20 400 грн, повторно — 40 800 грн;

керування у стані сп’яніння — 17 000 грн і позбавлення прав на рік;

повторне керування напідпитку протягом року — до 34 000 грн і позбавлення прав на три роки;

третє порушення за керування у стані сп’яніння — до 51 000 грн із можливою конфіскацією авто;

використання гуми не за сезоном — 340–680 грн;

порушення правил паркування — від 340 грн;

паркування на місцях для людей з інвалідністю — до 5 100 грн.

Окремо в Україні готують покарання за дрифт, надмірно гучний вихлоп і небезпечне водіння у стані сп’яніння. Потенційно такі порушення можуть коштувати водіям від 17 000 до 51 000 грн.

Штрафи за порушення військового обліку: суми та правила погашення

Під час загальної мобілізації в Україні військовозобов’язані мають перебувати на військовому обліку та виконувати вимоги ТЦК. Якщо ці правила порушити, людині може загрожувати штраф, а в разі несплати — примусове стягнення і блокування рахунків.

Штраф від ТЦК зазвичай накладають за:

порушення правил військового обліку;

неподання або несвоєчасне оновлення персональних та облікових даних;

ігнорування законної вимоги з’явитися до ТЦК;

непроходження або відмову від проходження ВЛК;

невиконання розпоряджень чи вимог посадових осіб ТЦК.

Розмір стягнення залежить від виду порушення та статусу особи. Для громадян штраф за порушення законодавства у сфері оборони та мобілізації становить від 17 000 до 25 500 грн, для посадових осіб — від 34 000 до 59 500 грн.

Після отримання постанови про штраф або з моменту, коли вона офіційно вважається врученою, людина має 15 днів на добровільну сплату. Якщо цього не зробити, постанову передають до Державної виконавчої служби. Тоді сума штрафу подвоюється, відкривається виконавче провадження, а до боргу додаються виконавчий збір і витрати провадження. Саме на цьому етапі людині можуть заблокувати банківські рахунки.

Які штрафи передбачені для бізнесу

У 2026 році найдорожче для підприємців обходяться не випадкові помилки у звітності, а регулярні або грубі порушення, зокрема продаж без фіскального чека, неоформлені працівники, проблеми з військовим обліком, а також повторні скарги щодо прав споживачів чи мови обслуговування.

Фокус склав перелік основних порушень, за які бізнесу можуть загрожувати штрафи.

Штрафи за зрив бузку та первоцвітів — які суми у 2026 році

Не всі українці знають, що ламання гілок кущів у парках, скверах чи на прибудинкових територіях вважається порушенням правил благоустрою. За це передбачена адміністративна відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За самовільне ламання гілок кущів у громадських місцях передбачений штраф від 340 до 1360 грн.

Окремо карають за збирання, продаж і купівлю первоцвітів, що занесені до Червоної книги України. За рідкісні квіти штрафують від 1700 грн до 3 655 грн.

Штрафи за використання російської мови

В Україні не передбачено штрафу за саме використання російської мови у приватному спілкуванні. Відповідальність настає тоді, коли бізнес, посадова особа чи установа порушує вимоги закону про застосування державної мови у публічній сфері. Зокрема, під час обслуговування клієнтів у ресторанах, кафе, магазинах тощо, адже українська має бути мовою сервісу за замовчуванням, а перейти на іншу мову, згідно зі ст. 30 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, можна на прохання клієнта і за погодженням сторін.

За недотримання мовного законодавства передбачене попередження або штраф від 3 400 до 5 500 грн, а за повторне порушення протягом року — від 8 500 до 11 900 грн.

Водночас сума стягнення може збільшитися. Мовна омбудсменка Олена Івановська запропонувала внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема підвищити штрафи у десять разів. Вона наголосила, що йдеться лише про випадки, коли порушник не змінив своєї поведінки після двох попереджень.

Якщо Верховна Рада підтримає ініціативу Івановської, максимальний штраф може сягнути 119 тис. грн.

В Україні хочуть штрафувати за магію

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за надання платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму.

Під заборону також потраплятиме реклама, популяризація та поширення інформації про діяльність ворожок, магів чи екстрасенсів.

Ініціатором законопроєкту став народний депутат від фракції "Слуга Народу" Георгій Мазурашу, який нещодавно очолив міжфракційне депутатське об’єднання "Пошук Царства Божого і правди його".

Наразі документ надійшов до парламенту та переданий на розгляд керівництву.

Чи випустять за кордон з непогашеним штрафом

Наявність неоплаченого штрафу сама по собі не означає автоматичної заборони на виїзд з України. Згідно зі законом “Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України”, проблеми на кордоні можуть виникнути тоді, коли штраф перетворився на борг, щодо нього відкрито виконавче провадження, а виконавець домігся тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за кордон.

Заборона також стосується злісних неплатників аліментів. Таких боржників обмежують в окремих правах, зокрема й у можливості виїжджати за межі України.

Ризик невиїзду за кордон виникає і через борги перед державою. Йдеться про несплачені податки, штрафи за ПДР чи інші обов’язкові платежі, які призводять до відкриття провадження та подальшої заборони виїзду.

