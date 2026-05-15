Штрафи за магію: в Раді пропонують запровадити покарання для ворожок і екстрасенсів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо адмінвідповідальності за надання будь-яких платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму.

Під заборону також може потрапити будь-яка реклама чи популяризація таких послуг. Про це йдеться на офіційному сайті Ради.

Згідно з назвою законопроєкту, йдеться про адміністративну відповідальність за:

надання будь-яких платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму;

популяризацію та розповсюдження інформації про діяльність ворожок, магів чи екстрасенсів;

рекламу таких послуг.

Ініціатором проєкту став народний депутат із фракції "Слуга Народу" Георгій Мазурашу, який нещодавно очолив нове міжфракційне депутатське об’єднання "Пошук Царства Божого і правди його".

Нині документ надійшов до Верховної Ради — його передали на розгляд керівництву.

Помічник Мазурашу Микола Гунько назвав цей документ "відповіддю на інформаційну хвилю останніх днів".

Законопроєкту передувало судове засідання 12 травня, коли прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що тодішній голова Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом "Вероника Феншуй Офис" щодо призначення різних людей на державні посади, надсилаючи їй дати народження кандидатів. Так, Єрмак питав про прем’єр-міністра України, главу МОЗ, генпрокурорку Ірину Венедіктову, заступника глави ОП Олега Татарова тощо.

За даними слідства, для спілкування з Андрієм Єрмаком "Вероника Феншуй Офіс" мала окремий телефон. Згодом з'ясувалось, що цією жінкою є Вероніка Анікієвич, яка консультує та навчає астрології на Telegram-каналіу "Лунные часы".

Вона потім опублікувала пост, в якому підтвердила, що справді є тією самою "Веронікою Феншуй" і спростувала дещо, що вже опублікували ЗМІ, назвавши це фейками.