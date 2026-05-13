Хто така "Вероніка Феншуй Офіс": ЗМІ розкрили особу "ворожки" Єрмака

Журналісти встановили особу жінки, яка фігурує в матеріалах САП як "Вероніка Феншуй Офіс" і з якою колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито радився щодо призначень на державні посади. Йдеться про 51-річну киянку Вероніку Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології.

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 13 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак міг бути причетним до обговорення призначень на високі державні посади з людиною, записаною в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс", повідомили "Схеми" (Радіо Свобода).

За даними розслідувачів, цією особою є Вероніка Анікієвич — мешканка Києва, яка займається консультаціями з астрології. У соцмережах вона називає себе авторкою Telegram-каналу "Лунные часы" та пише, що допомагає людям "знайти ясність у темі життєвих процесів" за допомогою астрологічних знань.

Анікієвич зареєстрована як ФОП із 2024 року. Вид її діяльності зазначений як "надання інших індивідуальних послуг". В її резюме вказано, що вона закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю "фінансовий аналіз, контроль та менеджмент".

У телефонних книгах інших користувачів її номер був підписаний як "Вероника Консульт. А.Б." та "Veronika Anikievich/гадалка Єрмак". Журналісти також знайшли її акаунт у Facebook, де вона використовувала прізвище Даниленко. Після повідомлення про підозру Андрію Єрмаку вона опублікувала допис із критикою НАБУ, САП та медіа, назвавши це "спецоперацією трампо-путіна по капітуляції України".

Наприкінці листопада 2025 року, після відставки Єрмака, вона писала у Telegram-чатах, що "питання не в тому, куди пішов Єрмак, а куди йде вся країна". У дискусіях із користувачами вона також стверджувала, що НАБУ і САП "продалися росіянам" та "допомагають продавити капітуляцію". У ще одному повідомленні вона написала, що "на фоні НАБУ і САП Зеленський — з німбом і крилами за спиною".

У 2015 році Анікієвич відвідувала окупований Крим. Про це вона сама писала у соцмережах, згадуючи, що до неї "на російському боці підходив прикордонник". Батько Вероніки Анікієвич, Федір Анікієвич, за даними журналістів, є громадянином РФ.

У 2015 році він очолював районний осередок "Опозиційного блоку" в Генічеську. Після анексії Криму він заявляв журналістам "Крим.Реалії", що "ця війна не потрібна", а також говорив про повагу до Росії. Судячи з фотографій у соцмережах, у травні 2025 року він перебував в окупованому Генічеську та позував із георгіївськими стрічками і прапорами РФ.

Прокурорка САП Валентина Гребенюк у суді повідомила, що Андрій Єрмак надсилав "Вероніці Феншуй Офіс" дати народження кандидатів на державні посади та просив поради щодо призначень. Серед осіб, чиї кандидатури обговорювалися, вона назвала прем’єр-міністра, чинного міністра охорони здоров’я, заступника керівника ОП Олега Татарова та кандидата на посаду керівника Держуправління справами Ігоря Лисого.

